На российском рынке представлены три новые модели офисных проекторов Acer серии X1: X129H, X139 и X1328WHn. Эти устройства используют DMD-матрицы DarkChip третьего поколения и отличаются долговечными лампами, рассчитанными на работу до 15 000 часов.

Модель X129H оснащена 0,55-дюймовой матрицей с разрешением XGA (1024×768) и 220-ваттной лампой Philips, обеспечивающей световой поток до 4800 люмен. Поддерживается частота вертикальной развертки до 120 Гц, а минимальное проекционное расстояние в 1 метр позволяет получить картинку с диагональю 23 дюйма.

Две другие модели, X139 и X1328WHn, имеют 0,65-дюймовые матрицы с разрешением WXGA (1280×800), но различаются типом используемых ламп. X139 использует 220-ваттную лампу Philips, выдающую 4800 люмен, в то время как X1328WHn оснащен 240-ваттной лампой OSRAM с яркостью до 5000 люмен. При минимальном расстоянии в 1 метр эти проекторы проецируют изображение диагональю 27 дюймов с соотношением сторон 16:10 и частотой 120 Гц.

Все три модели способны создавать проекции размером до 300 дюймов и поддерживают фирменные технологии Acer. Среди них DynamicBlack, увеличивающая контрастность до 20 000:1, ColorBoost 3D, которая оптимизирует яркость, контраст и насыщенность цветов в зависимости от контента, и LumiSence, улучшающая переходы между темными участками и черными полями.





Технология SmartFormat позволяет проекторам автоматически адаптировать соотношение сторон изображения при подключении различных источников. Wall-Color Compensation/Black Board Mode оптимизирует цветопередачу при проекции на цветные поверхности. Также предусмотрена технология BlueLight Shield для защиты глаз, снижающая интенсивность синего света.

Для подключения доступны аналоговые порты RCA и VGA, цифровые HDMI (два у X1328WHn и X139) и аудиовыход. Звук обеспечивается встроенной аудиосистемой мощностью 3 Вт. Модель X1328WHn также имеет Ethernet с поддержкой Crestron, Extron, AMX и PJ-Link.





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