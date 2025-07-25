Американская корпорация Intel сообщила о масштабной реструктуризации, в рамках которой до конца 2025 года компанию покинут около 24 000 сотрудников. Одновременно с этим производитель откажется от инвестпроектов в Германии и Польше, а также свернёт часть операций в Коста-Рике. Об этом стало известно из отчёта за второй квартал 2025 года.

Intel подтвердил сокращение штата на четверть

В конце 2024 года в Intel работали 109 800 человек, из которых 99 500 числились в категории «основных сотрудников». К концу 2025 года в компании останется около 75 000 «core employees», что означает сокращение примерно на 24 000 человек — почти на 25 %. Таким образом, Intel реализует один из крупнейших планов по оптимизации за последние годы.

Хотя в апреле представители компании заявляли, что «не установили целевого показателя по численности персонала», увольнения уже затронули тысячи сотрудников. В июне Intel закрыла автомобильное направление, а в июле — выделила подразделение RealSense в отдельную структуру. Тогда же было объявлено о планах уволить до 20 % работников фабрик.

Отказ от инвестиций в Германии и Польше

Согласно заявлению, Intel окончательно прекращает развитие проектов в Германии и Польше, которые ранее были поставлены на паузу на два года. В Германии планировалось строительство так называемых «мега-фабрик» с численностью персонала до 3 000 человек, а в Польше — создание сборочного и тестового центра на 2 000 рабочих мест. Эти инициативы теперь полностью аннулированы.





Тем не менее, компания подчёркивает, что продолжит работу в Польше, где присутствует с 1993 года, и не планирует закрытие действующих R&D-центров в стране.

Консолидация в Коста-Рике и замедление строительства в США

В Коста-Рике Intel закроет сборочные и тестовые мощности, переведя эти процессы на более крупные площадки во Вьетнаме. Несмотря на это, около 2 000 сотрудников в инженерных и корпоративных подразделениях сохранят работу. Всего в стране у Intel заняты более 3 400 человек.





Также корпорация сократит темпы строительства нового производственного комплекса в Огайо. По словам финансового директора Intel Дэвида Зинснера, инвестиции в регион сохранятся, но будут соотнесены с рыночным спросом.

Финансовые итоги и планы по продуктам

Расходы на реструктуризацию и увольнения составляют $1,9 млрд, что стало одной из причин квартального убытка Intel в размере $2,9 млрд при выручке $12,9 млрд. Продажи серверных решений выросли на 4 % до $3,9 млрд, тогда как доход от ПК-чипов снизился на 3 % до $7,9 млрд. Направление контрактного производства (foundry) показало рост на 3 % — до $4,4 млрд.

Несмотря на текущие сложности, Intel рассчитывает сэкономить $17 млрд за счёт снижения расходов в течение года. Также в компании подтвердили график выпуска новых процессоров. Серия Panther Lake поступит в продажу в конце 2025 года, а линейка Nova Lake — в конце 2026-го. При этом глава Intel Лип-Бу Тан лично контролирует каждый этап проектирования новых чипов и утверждает архитектуру до выхода на этап tape-out.

Кроме того, Intel наращивает производство процессоров Lunar Lake, ранее считавшихся дорогостоящими. Новое руководство серверного направления и подробности AI-стратегии компания пообещала раскрыть в следующем квартале.