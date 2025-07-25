Команда Blender анонсировала разработку версии популярного 3D-редактора для iPad. Проект находится на ранней стадии, но уже сейчас известно, что приложение получит полноценную поддержку сенсорного управления и будет адаптировано под потребности художников, работающих на планшетах.

Первая версия будет сосредоточена на скульптинге и базовом моделировании

Как сообщили разработчики в официальном блоге, основное внимание в первой сборке будет уделено функциям лепки (sculpting) и манипуляции объектами. В дальнейшем планируется интеграция таких инструментов, как Grease Pencil и сторибординг.

Текущие макеты интерфейса показывают одноконное рабочее пространство с приоритетом на полезную площадь экрана. Меню по умолчанию скрыты, а привычная панель Tool Settings заменена на плавающие панели, адаптированные под стилус. Контекстные элементы управления и быстрые доступы делают интерфейс максимально приближенным к требованиям планшетных пользователей.

Адаптация интерфейса под сенсорное управление — ключевая задача

Проект ориентирован на iPad Pro с Apple Pencil, однако Blender рассматривает возможность выпуска аналогичных версий для Microsoft Surface, Huawei MatePad и Wacom MovinkPad. В числе целевых функций — поддержка мультитач-жестов, интеграция с AirDrop и iCloud, а также новая система обработки ввода.





Некоторые улучшения в интерфейсе — такие как редактор «Быстрых избранных» (Quick Favorites), интерактивные наложения с подсказками и иконки в боковых вкладках — появятся не только на планшетах, но и в десктопной версии.

Публичная демонстрация — на SIGGRAPH 2025

Blender планирует провести первый живой показ технологии на конференции SIGGRAPH 2025 в Ванкувере. Кроме того, будут организованы встречи и мастер-классы на Blender HQ и конференции Blender в конце года.





Разработчики подчёркивают, что проект находится на ранней стадии и конкретных сроков выпуска пока не озвучено. При этом команда активно ищет специалистов с опытом разработки под iOS и планшеты, чтобы ускорить прогресс.