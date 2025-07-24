На российском рынке дебютировал монитор из геймерской линейки Acer Nitro. Модель под названием XF240YX1 нацелена на начинающих игроков в киберспорте, предлагая высокую скорость обновления кадров в сочетании с современными игровыми функциями.

В основе монитора лежит 23,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920×1080), частотой обновления до 200 Гц, яркостью до 250 кд/м² и временем отклика в 1 мс (VRB). Матрица характеризуется широкими углами обзора в 178 градусов и охватом 99% цветовой гаммы sRGB, что обеспечивает хорошую цветопередачу.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, предотвращающую разрывы изображения, и функцию Black Boost, улучшающую видимость темных участков на экране. Также предусмотрены различные игровые режимы для оптимизации изображения под разные жанры. Управление настройками осуществляется через встроенное меню и приложение Acer Display Widget.

Среди дополнительных особенностей модели – антибликовое покрытие, а также технологии BlueLightShield (снижение интенсивности синего света) и Flickerless (устранение мерцания). Набор портов включает два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и выход для наушников. В монитор интегрированы два динамика мощностью 2 Вт. Подставка позволяет регулировать наклон экрана в диапазоне от -5° до +20°, высоту до 100 мм и поворачивать его на 360°. Предусмотрена возможность крепления к кронштейну Vesa 75×75.





Acer Nitro XF240YX1 уже поступил в продажу в России по цене от 13 110 руб.