Министерство обороны США готовится к запуску новой группировки спутников, способных отличать реальные ядерные боеголовки от ложных целей. Первая волна аппаратов с системой DSS (Discrimination Space Sensor) должна выйти на орбиту к 2029 году.

Что такое DSS и зачем он нужен

Разработка ведётся в рамках проекта противоракетной обороны «Золотой купол», инициированного экс-президентом США Дональдом Трампом. Главная цель — повышение точности перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Сегодняшние спутники системы раннего предупреждения SBIRS фиксируют пуск ракет, но не могут с высокой точностью определить, где настоящая боеголовка, а где ложная цель. DSS призван устранить этот пробел. Новый тип датчиков обеспечит прицельное наведение только на реальные угрозы, значительно снижая вероятность промаха.

«Мы создаём прототипы DSS, чтобы в будущем повысить устойчивость США к баллистическим угрозам», — заявил глава Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Хит Коллинс.

Как будет работать новая система

DSS станет частью многослойной системы космического слежения и перехвата. Точные технические детали не раскрываются, но известно, что спутники будут работать в связке с наземными системами ПРО и средствами раннего предупреждения.

В отличие от SBIRS, DSS не просто фиксирует тепловые сигнатуры пуска, а анализирует траекторию, скорость и структуру объекта, чтобы определить его подлинность. Это особенно важно при отражении массированных атак с множеством ложных целей.

Что дальше

Первый запуск спутников с технологией DSS запланирован на 2029 год. Проект станет одним из ключевых элементов будущей архитектуры обороны США в космосе и может получить продолжение в виде новых орбитальных платформ с элементами искусственного интеллекта.