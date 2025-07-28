Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Европейским союзом, которое предусматривает введение 15-процентных тарифов на европейские товары и многомиллиардные инвестиции со стороны ЕС в американскую энергетику. Новый договор, по мнению участников переговоров, поможет Европе сократить зависимость от российских энергоресурсов.

Европа увеличит закупки американской энергии и техники

Выступая в Шотландии вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Трамп сообщил, что Европейский союз обязался закупить более чем на $750 млрд американских энергетических ресурсов. Помимо этого, Брюссель вложит ещё $600 млрд в экономику США сверх текущих обязательств, а также откроет европейские рынки для американских производителей и приобретёт военную технику из США.

«Я считаю, что это крупнейшая сделка в истории», — заявил Трамп, комментируя итоги переговоров.

Урсула фон дер Ляйен поддержала заявление американского президента и подчеркнула, что США и ЕС формируют общий рынок численностью 800 миллионов человек, что составляет почти 44 % мирового ВВП. «Это соглашение принесёт стабильность и предсказуемость», — отметила она на брифинге.

Сделка снижает риски торговой войны

Соглашение с ЕС последовало за аналогичной сделкой с Японией, заключённой ранее на той же неделе. Там также предусмотрены 15-процентные тарифы на импорт в США, а вместе с ними — инвестиционный механизм, вызвавший споры.

До прихода Трампа в Белый дом экономика Европы уже испытывала трудности. Однако новая американская торговая политика затронула наиболее сильные отрасли европейской экономики, включая автомобилестроение. С апреля немецкие автопроизводители Mercedes, BMW и Audi сталкиваются с 25-процентными тарифами, а остальная продукция облагается ставкой в 10 %.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал соглашение «шагом, который позволил избежать торгового конфликта, способного нанести серьёзный ущерб экспортно-ориентированной экономике Германии».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в официальном заявлении охарактеризовала договор как «устойчивый» и добавила:

«Я считаю, что наличие соглашения — это положительно, но без ознакомления с деталями не могу дать ему окончательную оценку».

Глава правительства Ирландии Михол Мартин приветствовал достигнутую договорённость за «ясность и предсказуемость», которую она внесёт в торговые отношения между ЕС и США. Вместе с тем он отметил, что новые, более высокие тарифы неизбежно повлияют на торговлю, сделав её дороже и сложнее.

Тарифы и рост дефицита торговли

По итогам 2024 года ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром США: объём импорта европейских товаров составил свыше $600 млрд. Американский экспорт в Европу в том же году достиг $370 млрд, то есть менее двух третей от объёмов импорта. Именно этот дефицит долгое время вызывал недовольство Трампа.

Аналитики указывают, что новые условия, в том числе резкий рост тарифов, могут повлиять на глобальные экономические процессы — от инфляции до перспектив экономического роста.