Во время зарубежных визитов президент России ездит исключительно на автомобилях отечественного производства. Кортеж из Aurus — это не только транспорт, но и элемент престижа страны, который сопровождает Владимира Путина по всему миру.

Как доставляют президентский кортеж за границу

В гараже особого назначения числится 15 бронированных автомобилей премиум-класса. Для зарубежных поездок нет необходимости отправлять именно ту машину, что используется в России — кортеж формируется из доступных в парке экземпляров.

Доставка в соседние страны осуществляется поездами, а на дальние расстояния, например, на Аляску, — грузовым самолётом Ил-76 специального отряда «Россия». На пути до границ РФ борт сопровождают истребители ВВС России, затем охрану в воздухе берёт на себя страна, принимающая делегацию.

Почему машины кортежа накрывают чехлами

Есть и загадочные элементы процедуры. Прибыв на место в тёмное время суток, автомобили до утра накрывают защитными чехлами. Для чего именно это делается, официально не раскрывается. Осмотр машин не проводится — по дипломатическому статусу они приравнены к диппочте.

Особенности номерных знаков

Номерные знаки на президентских Aurus могут меняться в зависимости от страны визита. Иногда используются номера местного консульства РФ. Какой номер установить на конкретный автомобиль, решается совместно со спецслужбами принимающей стороны.

Передний номерной знак может отсутствовать — это мера безопасности, впервые применённая ещё в кортеже Сталина, чтобы затруднить возможное покушение. Задние номера оставляют для удобства охраны.





Теперь, увидев кортеж Владимира Путина на Аляске, можно представить, какую работу проделывают спецслужбы, чтобы сохранить престиж страны за её пределами.