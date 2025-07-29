Редкий спорткар конца 1990-х окончательно стал коллекционной классикой.

Модель Honda Integra Type R второго поколения (DC2), с характерными четырьмя круглыми фарами и кузовом цвета Phoenix Yellow, установила новый рекорд на аукционных торгах в США: автомобиль 2001 года выпуска с пробегом всего 4800 миль (7700 км) ушёл с молотка за $204 000 — почти 16 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для массового переднеприводного автомобиля своего времени.

Почти как новая: пробег 7700 км и идеальное состояние

Выставленный на торги экземпляр последние 11 лет принадлежал частному коллекционеру Honda из Висконсина и большую часть времени хранился в помещении. Несмотря на практически полное отсутствие эксплуатации, автомобиль регулярно обслуживался. В результате — техническое и визуальное состояние машины близко к идеальному.

Салон сохранил оригинальную отделку, включая штатную аудиосистему с CD- и кассетным проигрывателем. Отсутствие следов износа на руле, сиденьях, рычаге КПП и педалях говорит о бережной эксплуатации или полном её отсутствии.

Редкая версия и культовый статус

Проданная Integra Type R относится ко второй серии Type R, изначально продававшейся в США под брендом Acura. Таких автомобилей было выпущено всего 1173 экземпляра. Модель заслуженно считается эталоном среди переднеприводных спорткаров: легкий кузов, форсированный 1,8-литровый VTEC на 195 л.с., усиленное шасси, самоблокирующийся дифференциал и исключительно «живое» поведение на дороге.

В своё время Integra Type R стоила $24 930 (около $45 000 с учётом инфляции). Сегодня она воспринимается как квинтэссенция инженерного подхода Honda и символ эпохи японских спорткаров конца 90-х.

От «гражданского» Civic до объекта инвестиций

Хотя Integra по сути — производная от Honda Civic, её «заряженная» версия давно стала предметом охоты коллекционеров. Тем удивительнее, что модель, изначально созданная как доступный молодежный купе, теперь конкурирует по цене с культовыми спорткарами.