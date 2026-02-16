Команда Initiative for Interstellar Studies (i4is) показала, что перехват межзвёздного объекта 3I/ATLAS возможен при запуске в 2035 году с применением солнечного оберх-манёвра; по их симуляциям, полёт займёт примерно 50 лет. Проект не требует экзотических технологий — вместо этого авторы предлагают «нагнать» объект за счёт эффекта Оберта и удачных гравитационных манёвров, что делает миссию реальной в рамках доступных сегодня средств.

Это важно не потому, что посадка случится завтра, а потому, что предложенный план ставит изучение межзвёздных тел в разряд достижимых целей для агентств и научных команд уже в XXI веке — без ожидания зрелости направленной энергии или других дальновидных схем. На кону — уникальная информация о материалах соседних звёздных систем и новые требования к межпланетным стратегиям на десятилетия вперёд.

Запуск в 2035 и 50 лет полёта

Авторы исследования (Адам Хибберд и коллеги) использовали собственный софт OTIS для расчёта траекторий и пришли к выводу: оптимальная конфигурация Земля-Юпитер-Солнце позволит провести оберх-манёвр с минимальными требованиями к двигательной установке и стартовой нагрузке. Ключевые цифры и параметры, которые стоит помнить:

Оптимальный год запуска: 2035

Оценочное время полёта до встречи: ~50 лет (возможны небольшие сокращения)

Скорость 3I/ATLAS при обнаружении: свыше 60 км/с

Основной приём: солнечный Oberth — разгон в перигелии с последующим «выстрелом» для набора большой гелиоцентрической скорости

Инструментарий: современные ракеты и твёрдотопливные ускорители для брейка в перигелии (без DEP высокого уровня готовности)

Авторы подчёркивают, что 2035 выбран не случайно: в этот момент геометрия орбит планет позволяет минимизировать суммарный расход импульса и требование к стартовому вектору.

Чем Solar Oberth отличается от прямого перехвата

Прямой перехват предполагает запуск как можно раньше и крупный одношаговый разгон, чтобы «догнать» объект и по возможности войти в резонанс или совершить длительное наблюдение. Для 3I/ATLAS это оказалось нереально: объект был обнаружен слишком поздно и уже двигался очень быстро. В таких условиях вступает в игру Oberth-манёвр — эффект, при котором импульс, отданный вблизи массивного тела (здесь — Солнца), превращается в гораздо больший прирост энергии по сравнению с тем же импульсом, отданным дальше от гравитационного источника.





Комбинация гравитационных ассистов (например, с Юпитером) и оберх-выстрела в перигелии даёт возможность набрать необходимую скорость, не требуя радикально новых двигательных технологий. Это и есть главное практическое отличие: вместо технологий будущего — продуманная траектория и терпение.

Солнечный Oberth рассчитан на ситуацию, когда межзвёздный объект уже ушёл от перигелия и удаляется — нужно резко добавить огромную скорость, и самый эффективный момент для этого находится у перигелия у Солнца. Adam Hibberd, инженер-исследователь в i4is / Hibberd Astronautics Ltd.

Кто выиграет и кто проиграет

Выигрывают учёные: при успешном выполнении миссии мы получим данные о составе и структуре материала чужой планетной системы, без необходимости пытаться лететь к соседней звезде. Также выигрыш за командами, которые умеют планировать долгосрочные проекты и собирать финансирование на «марафон», а не на «спринт». i4is и похожие исследовательские центры получают рычаги влияния на приоритеты агентств.

Проигрывают те, кто ставит ставку исключительно на быстрые демонстрации технологий с коротким циклом возврата инвестиций. Политики с четырёхлетним горизонтом и коммерческие игроки, ориентированные на скорые результаты, столкнутся с затруднениями: миссия требует долговременного финансирования и выдержки научного сообщества. С другой стороны, у приверженцев DEP (направленная энергия) снимается часть аргумента «нужны новые технологии срочно», но не исчезает необходимость доводить DEP до промышленного приложения.

Что дальше для миссий к межзвёздным объектам

Появился практический маршрут: если агентства или международное консорциум начнут подготовку сейчас, то уже через одно поколение можно получить ближние наблюдения межзвёздного посетителя. Вариант с солнечным Oberth превращает проблему позднего обнаружения из непреодолимой в управляемую, но требует институциональной памяти и бюджетной дисциплины на десятилетия.

Остаётся открытым несколько вопросов: кто возьмёт на себя организацию такой миссии, какие нагрузки и инструменты окажутся оптимальными для полёта, и можно ли сократить время полёта рамками инженерных компромиссов. Ответы на них определят, будет ли 3I/ATLAS одной из редких удач человечества по изучению чужого материала — или всего лишь ещё одной идеей в научных архивах.