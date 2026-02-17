Европейская Южная Обсерватория опубликовала фотографии верхней части купола Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT) на горе Серро Армазонес в пустыне Атакама — теперь виден почти законченный 80‑метровый кожух, который защитит 39‑метровое вогнутое главное зеркало. На снимках, сделанных в декабре и опубликованных 11 февраля, видно, как идут завершающие работы по обшивке и установки механики купола.

Что видно на фото купола ELT

На снимках хорошо различимы массивные моторизованные двери купола — сейчас их обшивают алюминиевыми панелями. Эта оболочка будет ограничивать дневной нагрев оптики и уменьшать ночное охлаждение, чтобы минимизировать термические искажения изображения. В основании конструкции установлены амортизаторы, которые должны смягчать влияние сейсмических толчков; для высоких гор Чили такая защита — не декоративный элемент, а обязательное требование инженерной надёжности.

Верхняя часть купола спроектирована так, чтобы вращаться по бетонному основанию, давая телескопу полный доступ к небу. Моторы и направляющие уже монтируют, остаются финишные работы по герметизации и обшивке — они и определят, насколько точно система выдержит температурные перепады и ветровые нагрузки пустыни Атакама.

Когда начнутся наблюдения с ELT

Завершение строительства купола запланировано на 2027 год; вскоре после этого начнётся установка пяти зеркал, которые будут собирать и направлять свет к инструментам. «Первый свет» — первые тестовые наблюдения — намечен на начало 2029 года, а регулярная научная программа рассчитана на декабрь 2030 года. ELT будет работать в оптическом и инфракрасном диапазонах, что даст астрономам доступ к самым мелким деталям далёких галактик и атмосферам экзопланет.

Купол: примерно 80 м в диаметре

Главное зеркало: 39 м, сегментированное

Зеркал: пять, последовательная установка после готовности купола

Диапазон работы: оптический и инфракрасный

График: купол — 2027, первый свет — начало 2029, научная работа — декабрь 2030

Чем ELT отличается от других гигантов

ELT намерен стать самым крупным оптико‑инфракрасным телескопом по собирающей площади на Земле; рядом с ним развернулись ещё несколько проектов сопоставимого масштаба. В отличие от одиночного монолитного зеркала, ELT использует большую сегментированную систему, которую нужно точно согласовать по форме и положению — задача и для оптики, и для софта. Конкуренция — не просто соревнование ради престижа: разные конструкции дают разные сильные стороны в поиске и изучении экзопланет, в спектроскопии далёких галактик и в наблюдениях объектов ближнего космоса.





Инженерный фокус сейчас смещён от «как построить» к «как эксплуатировать»: управление температурой внутри купола, компенсация сейсмики и точность механики определят, какой разрешимостью действительно будут пользоваться учёные. Сборка купола в этом смысле — не конец работ, а переход к самой сложной фазе интеграции оптики и приборов.

Что дальше: когда зеркала разместят и система пройдёт первые тесты, вопросы о том, какие открытия придут первыми — обнаружения потенциально обитаемых экзопланет, подробные карты далёких галактик или неожиданные transient‑события — останутся открытыми. Техническая сторона уже привлекает внимание инженеров, а научная — астрономов по всему миру; ELT только начинает выполнять обещание давать более чёткое изображение Вселенной.

Последние месяцы на строительной площадке показали, что крупные наземные обсерватории всё ещё зависят от точной слаженности механики, материалов и климатических условий — и именно это теперь проверит ближайшее будущее ELT.