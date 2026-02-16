SpaceX запустила миссию Crew-12 13 февраля в 5:15 утра по восточному времени с мыса Канаверал; капсула Dragon через примерно 34 часа после старта должна пристыковаться к Международной космической станции 14 февраля в 15:15, доставив на орбиту четырёх астронавтов для восьмимесячной экспедиции. На борту — Джессика Меир и Джек Хэтэуэй от NASA, Софи Адэно от Европейского космического агентства и Андрей Федяев от Роскосмоса.

Дата и время стыковки Crew-12

Ожидаемая стыковка намечена на 14 февраля, 15:15 по восточному времени; трансляция NASA началась заранее — в 13:15 — чтобы показать подход и манёвры причаливания. К моменту стыковки Dragon проведёт в полёте около 34 часов с момента отделения от стартовой площадки.

Запуск: 13 февраля, 5:15 AM Eastern, мыс Канаверал

Ожидаемая стыковка: 14 февраля, 15:15 Eastern

Время полёта до стыковки: ~34 часа

Экипаж: Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Софи Адэно, Андрей Федяев

Длительность миссии на МКС: 8 месяцев

Чем займётся экипаж Crew-12

Научная программа включает исследования здоровья человека и развитие технологий для полётов к Луне и Марсу. В числе задач — изучение того, как бактерии, вызывающие пневмонию, могут приводить к долгосрочному повреждению сердца, и эксперименты по изучению влияния физических характеристик человека на кровоток в условиях невесомости.

Экипаж присоединится к троим оставшимся на станции членам предыдущей экспедиции, после того как Crew-11 вернулся на Землю на месяц раньше плана из‑за медицинского инцидента. Такое решение подчёркивает, что мониторинг здоровья и готовность к эвакуации остаются важнейшей частью полётов.

Для SpaceX это уже 20‑й пилотируемый полёт — очередная подтверждённая ставка NASA на коммерческую программу доставки людей. Для научного сообщества успешная стыковка и стабильная работа экипажа означают непрерывность экспериментов, для операторов станции — очередную проверку процедур безопасности. Остаётся наблюдать за прохождением финальных манёвров и за тем, как экологика и медицина в невесомости выдержат новый объём исследований.



