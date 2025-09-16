5 сентября Samsung официально запустила обновление One UI 8. Дата оказалась неслучайной — в тот же день Apple выпустила iOS 26 для миллионов устройств по всему миру. Однако попытка сыграть на фоне конкурента не принесла ожидаемого эффекта.

На старте One UI 8 доступна только владельцам флагманской серии Galaxy S25 и лишь на домашнем рынке в Корее. Владельцам других моделей придётся ждать октября и более поздних сроков. Для сравнения: Apple в тот же день распространила iOS 26 сразу на все поддерживаемые iPhone и iPad во всём мире.





Ограниченное обновление

Samsung планирует расширять распространение постепенно, но ограниченный старт вновь показал разрыв в подходах двух компаний. Apple традиционно обновляет всю экосистему одномоментно, а Samsung продолжает действовать поэтапно. Это вызывает раздражение среди пользователей, которые ждут обновлений одновременно с владельцами новых моделей.

Что нового в One UI 8

По функциональности One UI 8 не стала значительным шагом вперёд. Это одно из самых скромных обновлений за последние годы. Для сравнения: Apple сделала ставку на крупное новшество — дизайн Liquid Glass в iOS 26. Решение оказалось спорным, но именно оно сформировало главный инфоповод сентября.





Таким образом, разница в масштабах нововведений стала очевиднее. Apple показала глобальное обновление с заметными изменениями, а Samsung ограничилась точечными доработками и локальным запуском.

Критика стратегии Samsung

Несмотря на улучшения в политике обновлений последних лет, One UI 8 показала, что компании ещё есть куда развиваться. Попытка привлечь внимание одновременно с Apple подчеркнула, насколько по-прежнему отличаются их подходы к обновлению устройств.





Владельцам смартфонов и планшетов Galaxy остаётся лишь проверить, входят ли их модели в список поддерживаемых устройств One UI 8. Для многих это станет утешением на фоне задержек.