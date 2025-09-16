Компания готовит обновление One UI 8 на базе Android 16. Это первое крупное обновление интерфейса с момента его появления в 2018 году, которое выйдет без промежуточных «точечных» релизов. Несмотря на то что One UI 7 (Android 15) ещё только начинает распространяться, Samsung уже активно работает над следующей версией.
Пользователей традиционно волнует главный вопрос: какие смартфоны и планшеты Galaxy получат новую прошивку. Официальный список компания пока не публиковала, но на основании обновлённой политики поддержки можно составить перечень моделей, которые с высокой вероятностью будут совместимы с One UI 8.
Смартфоны и планшеты Galaxy, которые получат One UI 8
Серия Galaxy S
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Серия Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06 (LTE+5G)
- Galaxy A17 (LTE+5G)
Серия Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Серия Galaxy F
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Серия Galaxy M
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Серия Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Особенности и сроки выхода One UI 8
One UI 8 станет эволюционным обновлением, направленным на улучшение и доработку функций, представленных в One UI 7. Нововведений немного — тестирование ранней версии на Galaxy Z Flip 6 показало, что акцент сделан на оптимизации и повышении стабильности.
Официальный запуск обновления назначен на сентябрь 2025 года. Первым его получит флагманская серия Galaxy S25, а затем прошивка будет постепенно распространяться на остальные устройства из списка.