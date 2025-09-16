Компания готовит обновление One UI 8 на базе Android 16. Это первое крупное обновление интерфейса с момента его появления в 2018 году, которое выйдет без промежуточных «точечных» релизов. Несмотря на то что One UI 7 (Android 15) ещё только начинает распространяться, Samsung уже активно работает над следующей версией.

Пользователей традиционно волнует главный вопрос: какие смартфоны и планшеты Galaxy получат новую прошивку. Официальный список компания пока не публиковала, но на основании обновлённой политики поддержки можно составить перечень моделей, которые с высокой вероятностью будут совместимы с One UI 8.





Смартфоны и планшеты Galaxy, которые получат One UI 8

Серия Galaxy S

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Серия Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06 (LTE+5G)

Galaxy A17 (LTE+5G)

Серия Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Серия Galaxy F

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Серия Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Серия Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Особенности и сроки выхода One UI 8

One UI 8 станет эволюционным обновлением, направленным на улучшение и доработку функций, представленных в One UI 7. Нововведений немного — тестирование ранней версии на Galaxy Z Flip 6 показало, что акцент сделан на оптимизации и повышении стабильности.

Официальный запуск обновления назначен на сентябрь 2025 года. Первым его получит флагманская серия Galaxy S25, а затем прошивка будет постепенно распространяться на остальные устройства из списка.



