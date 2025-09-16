samsung one ui 8 1
Автор:

Компания готовит обновление One UI 8 на базе Android 16. Это первое крупное обновление интерфейса с момента его появления в 2018 году, которое выйдет без промежуточных «точечных» релизов. Несмотря на то что One UI 7 (Android 15) ещё только начинает распространяться, Samsung уже активно работает над следующей версией.

Пользователей традиционно волнует главный вопрос: какие смартфоны и планшеты Galaxy получат новую прошивку. Официальный список компания пока не публиковала, но на основании обновлённой политики поддержки можно составить перечень моделей, которые с высокой вероятностью будут совместимы с One UI 8.


Содержание
1. Смартфоны и планшеты Galaxy, которые получат One UI 8
2. Особенности и сроки выхода One UI 8

Смартфоны и планшеты Galaxy, которые получат One UI 8

Серия Galaxy S

  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE

Серия Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

Серия Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15 (LTE+5G)
  • Galaxy A16 (LTE+5G)
  • Galaxy A06 (LTE+5G)
  • Galaxy A17 (LTE+5G)

Серия Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 5 Pro

Серия Galaxy F

  • Galaxy F56
  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F16
  • Galaxy F15
  • Galaxy F06
  • Galaxy F36

Серия Galaxy M

  • Galaxy M56
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M16
  • Galaxy M15
  • Galaxy M06

Серия Galaxy XCover

  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy XCover 6 Pro

Особенности и сроки выхода One UI 8

One UI 8 станет эволюционным обновлением, направленным на улучшение и доработку функций, представленных в One UI 7. Нововведений немного — тестирование ранней версии на Galaxy Z Flip 6 показало, что акцент сделан на оптимизации и повышении стабильности.

Официальный запуск обновления назначен на сентябрь 2025 года. Первым его получит флагманская серия Galaxy S25, а затем прошивка будет постепенно распространяться на остальные устройства из списка.


