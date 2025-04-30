Компания Samsung, похоже, готовит возвращение собственных чипов Exynos в линейку флагманских смартфонов. На этот раз речь идёт о складных моделях — впервые за всю историю этих устройств.

Galaxy Z Flip 7 может получить Exynos 2500

Согласно новому отчёту, грядущий Galaxy Z Flip 7 будет работать на базе процессора Exynos 2500. Это станет поворотным моментом, учитывая, что ранее все складные смартфоны Samsung оснащались исключительно чипами Qualcomm Snapdragon. При этом предыдущие утечки указывали, что выбор в пользу Snapdragon сохранится и в 2025 году.

Массовое производство Flip 7 начнётся уже в следующем месяце. Samsung планирует выпустить 200 тысяч единиц до июня. Презентация новинки ожидается в июле, одновременно с Galaxy Z Fold 7.

Z Fold 7 по-прежнему на Snapdragon

Несмотря на слухи, Galaxy Z Fold 7, по всей видимости, сохранит использование Snapdragon. По сообщениям из Южной Кореи, смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite — том же, что стоит во всех моделях серии Galaxy S25.

Финансовая стратегия и возможные риски

Решение разделить чипсеты между двумя складными моделями имеет бизнес-обоснование. Galaxy Z Flip традиционно продаётся лучше, чем Fold, поэтому перевод самой популярной модели на Exynos поможет Samsung сократить затраты. Однако остаётся вопрос: не отпугнёт ли это пользователей, разочарованных в прошлых Exynos, и не подтолкнёт ли их к покупке более дорогого Fold исключительно ради Snapdragon?