Realme готовится к запуску смартфона GT 7, и особый интерес вызывает версия Dream Edition, созданная в сотрудничестве с командой Aston Martin Aramco F1. В промо-ролике новинки появляется двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, однако сам смартфон в видео не демонстрируется.

41-летний гонщик говорит о стремлении к пределам и преодолении границ, но ни он, ни глава отдела лицензирования и мерча команды Формулы-1 Мэтью Чапман не упоминают Realme напрямую. Весь акцент сделан на идеях производительности, стремлении к совершенству и инновационному дизайну — всё это транслируется через заявления самой Realme.

У нас уже есть устройство Realme GT 7, и внешне оно напоминает GT 7 Pro. В стандартной версии смартфон выполнен в цвете IceSense Blue с красными акцентами. Специальная Dream Edition в коллаборации с Aston Martin будет представлена в фирменном цвете British Racing Green и получит логотип автомобиля на задней панели.

Смартфон оснащён новым чипом Dimensity 9400e и нацелен на флагманскую производительность. Вместе с GT 7 дебютирует и модель GT 7T, расширяя линейку устройств бренда в высокопроизводительном сегменте.