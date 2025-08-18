Хотя до запуска серии iPhone 17 остаются считаные недели, слухи о следующем поколении смартфонов Apple продолжают появляться. Согласно свежему отчёту ET News, компания планирует изменить цикл выпуска iPhone, начиная с серии iPhone 18.

Сообщается, что Apple проведёт два отдельных мероприятия для презентации iPhone 18. Первое состоится в сентябре 2026 года, где будут представлены iPhone 18 Air, 18 Pro, 18 Pro Max, а также давно обсуждаемый складной iPhone.





Базовый iPhone 18 отложат до второй презентации в начале 2027 года, где также будет показан iPhone 18e. Ожидается, что такая стратегия сохранится и в будущем: iPhone 19 Air, Pro и Fold будут анонсированы в сентябре 2027 года, тогда как стандартный iPhone 19 и доступный 19e выйдут в первой половине 2028 года.