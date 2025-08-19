Следующее поколение бюджетных флагманов Xiaomi появилось в крупной утечке: стали известны цены, варианты памяти и расцветки моделей Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro.

По данным инсайдера Судханшу Амбхоре, базовая версия Xiaomi 15T будет доступна только в одном варианте — 12 ГБ + 256 ГБ по цене 649 евро. Смартфон выйдет в трех цветах: золотом, сером и черном.





Xiaomi 15T Pro предложит два варианта: 12 ГБ + 256 ГБ за 799 евро и 12 ГБ + 512 ГБ за 899 евро. Цвета будут такими же — черный, золотой и серый. По традиции для Европы цены выше, чем в Азии, поэтому, например, в Индии можно ожидать более доступный ценник.

Серия T занимает нишу чуть ниже основных флагманов Xiaomi (например, Xiaomi 15). Недавно оба устройства прошли сертификацию в Таиланде (NBTC) и Сингапуре (IMDA), что подтверждает скорый релиз. Также источники упоминают, что в некоторых регионах Pro-версия может получить конфигурацию с 1 ТБ памяти.





Официальный анонс Xiaomi 15T и 15T Pro, судя по темпам сертификации и утечкам, уже не за горами.