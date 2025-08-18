О грядущей линейке Pixel 10 за последние недели появилось множество утечек, которые раскрыли почти всё о новых устройствах. Однако один продукт до сих пор оставался в тени — новый двухпортовый USB-C адаптер мощностью 67 Вт.

Розничные продавцы, такие как PC-Canada и TrueDataIT, случайно опубликовали страницы с Pixel 10 перед мероприятием Made by Google, которое состоится на этой неделе (20 августа). Помимо новых смартфонов и беспроводных зарядных устройств Qi2, в описании фигурирует «67W Dual Port Power Adapter» в цвете Snow.





Поскольку ожидается, что новые Pixel будут поддерживать более быструю проводную и беспроводную зарядку, вполне логично, что Google представит более мощный блок питания. 67-ваттная мощность и наличие двух портов USB-C позволят одновременно заряжать смартфон Pixel и, например, Pixel Watch или другое устройство почти на полной скорости.

Сейчас Google продаёт 45-ваттный адаптер USB-C для устройств Pixel, но он может заряжать только одно устройство за раз. Согласно преждевременно опубликованной информации, новый 67-ваттный адаптер будет стоить 79 канадских долларов — вдвое дороже нынешнего 45-ваттного.





Новый адаптер также будет хорошо сочетаться с другими аксессуарами для Pixel 10, включая магнитные чехлы Pixelsnap. При этом вовсе не обязательно использовать именно фирменное зарядное устройство Google, чтобы достичь полной скорости зарядки: подойдёт любой совместимый адаптер USB-C мощностью 67 Вт или выше.

В одном из списков также указана цена зарядного устройства Pixelsnap Charger with Stand — 99 канадских долларов, что немного дешевле, чем Pixel Stand 2 за 109 долларов. Зато новые чехлы Pixelsnap, судя по всему, будут стоить на 10 долларов дороже. Вероятно, повышение цен коснётся и США, а также других рынков, где Google будет продавать аксессуары к Pixel 10.





С учётом того, что в аксессуарах теперь используются магниты для магнитной беспроводной зарядки Qi2, повышение цены выглядит оправданным.

Google официально представит Pixel 10 уже через два дня — 20 августа, так что ждать подробностей о смартфонах и новых аксессуарах осталось недолго.



