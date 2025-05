Google оказался в центре международного конфликта после того, как на картах компании Мексиканский залив стал отображаться как «Залив Америки» — по указанию бывшего президента США Дональда Трампа. Теперь Мексика требует через суд восстановить историческое название.

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум объявила, что её администрация официально подала иск против Google. Поводом стало изменение наименования залива в англоязычной версии Google Maps для пользователей за пределами Мексики. На родине название осталось прежним — Gulf of Mexico, однако для зарубежных пользователей сервис стал отображать надпись «Gulf of Mexico (Gulf of America)».

По словам Шейнбаум, США не имеют полномочий переименовывать весь залив, поскольку он омывает берега сразу нескольких стран. «Мы не можем вмешиваться в названия гор, рек или штатов на чужой территории. Точно так же и другие страны не могут менять географические наименования на нашей территории», — подчеркнула она.

Что стоит за конфликтом

Переименование Мексиканского залива — инициатива администрации Дональда Трампа. В начале его президентского срока был подписан указ о внесении изменений в картографические сервисы США, согласно которому южная акватория США должна называться Gulf of America. Это изменение формально касается лишь части залива, находящейся под юрисдикцией США. Однако Google распространил его и на международные версии карты.

Мексика потребовала удалить новое название ещё в феврале, направив в Google официальные письма. Однако ответа от вице-президента компании по связям с государственными органами Криса Тёрнера оказалось недостаточно: он заявил, что Google не планирует менять политику.

Законопроект США и реакция компаний

Вдобавок к действиям Google, Конгресс США на прошлой неделе одобрил законопроект, закрепляющий новое название на федеральном уровне. Это лишь усилило обеспокоенность Мексики, ведь на карту поставлено не только название, но и вопрос территориального суверенитета.

Из крупных IT-компаний первыми на указ Трампа отреагировали Google и Apple, обновив названия в своих приложениях уже к 10 февраля. В то же время MapQuest отказалась участвовать в переименовании и даже запустила специальную страницу, высмеивающую это решение.

Почему это важно

В основе иска лежит принцип международного права: географические наименования, затрагивающие несколько стран, не могут изменяться в одностороннем порядке. Шейнбаум подчёркивает, что дело касается не только престижа, но и точного отображения фактов на глобальных картах.

Как вы считаете, должны ли крупные IT-компании следовать внутренним политическим решениям отдельных стран, особенно если они затрагивают международные объекты?