Очередная масштабная утечка раскрыла почти все ключевые характеристики и особенности будущих смартфонов Google — Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Источником информации снова стал надёжный инсайдер Эван Бласс, опубликовавший изображения и технические детали грядущих устройств.

В линейке — четыре модели и поддержка MagSafe-аналогов

На утёкших рендерах представлены все четыре устройства в новых цветах: базовый Pixel 10 — в ярко-синем, Pixel 10 Pro — в зелёном (Jade), Pixel 10 Pro XL — в чёрном, а Pixel 10 Pro Fold — в сером. Устройства, судя по всему, получат встроенные магниты для совместимости с аксессуарами PixelSnaps — аналогом MagSafe от Apple. Эти аксессуары не будут содержать магнитов, но улучшат фиксацию и, возможно, ускорят беспроводную зарядку.

Все модели будут поддерживать новую систему зарядки, но отличаться по другим параметрам, включая камеры и дисплеи.

Камеры: до 100-кратного зума в моделях Pro

Pixel 10 Pro и Pro XL получат тройную камеру с сенсорами на 50 Мп (основной), 48 Мп (ультраширокий) и поддержку до 100x Pro Res Zoom. Базовый Pixel 10 — 48 Мп основную камеру, 13 Мп ультраширокий сенсор и до 20x Super Res Zoom. Конфигурация камеры Pixel 10 Pro Fold пока официально не подтверждена.

Экраны и автономность: до 100 часов работы

Pixel 10 и Pixel 10 Pro получат дисплеи по 6,3 дюйма (у Pro — Super Actua).

Pixel 10 Pro XL сохранит экран 6,8″ с тем же названием панели.

Pixel 10 Pro Fold оснастят двойным дисплеем: 8 дюймов внутри и 6,4 — снаружи.

Режим Extreme Battery Saver обеспечит до 100 часов автономной работы у Pixel 10, 10 Pro и Pro XL. У складного Pixel 10 Pro Fold — до 72 часов. Эти показатели соответствуют Pixel 9, но с учётом нового процессора Google Tensor G5, рост энергоэффективности и производительности обещает быть ощутимым.

Анонс ожидается в августе

Смартфоны серии Pixel 10 будут представлены в августе, одновременно с Pixel Watch 4 (в двух размерах) и новым цветом наушников Pixel Buds Pro 2 — изображения этих устройств также просочились в сеть. Учитывая масштаб утечки, Google, похоже, уже не сможет удивить пользователей на презентации.



