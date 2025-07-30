yet another pixel drop confirms wealth of pixel 10 10 pro 10 pro xl and 10 pro fold info
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Очередная масштабная утечка раскрыла почти все ключевые характеристики и особенности будущих смартфонов Google — Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Источником информации снова стал надёжный инсайдер Эван Бласс, опубликовавший изображения и технические детали грядущих устройств.

Содержание
1. В линейке — четыре модели и поддержка MagSafe-аналогов
2. Камеры: до 100-кратного зума в моделях Pro
3. Экраны и автономность: до 100 часов работы
4. Анонс ожидается в августе

В линейке — четыре модели и поддержка MagSafe-аналогов

На утёкших рендерах представлены все четыре устройства в новых цветах: базовый Pixel 10 — в ярко-синем, Pixel 10 Pro — в зелёном (Jade), Pixel 10 Pro XL — в чёрном, а Pixel 10 Pro Fold — в сером. Устройства, судя по всему, получат встроенные магниты для совместимости с аксессуарами PixelSnaps — аналогом MagSafe от Apple. Эти аксессуары не будут содержать магнитов, но улучшат фиксацию и, возможно, ускорят беспроводную зарядку.

pixel 10 wireless charging leak

Все модели будут поддерживать новую систему зарядки, но отличаться по другим параметрам, включая камеры и дисплеи.

Камеры: до 100-кратного зума в моделях Pro

Pixel 10 Pro и Pro XL получат тройную камеру с сенсорами на 50 Мп (основной), 48 Мп (ультраширокий) и поддержку до 100x Pro Res Zoom. Базовый Pixel 10 — 48 Мп основную камеру, 13 Мп ультраширокий сенсор и до 20x Super Res Zoom. Конфигурация камеры Pixel 10 Pro Fold пока официально не подтверждена.

pixel 10 blue leak

Экраны и автономность: до 100 часов работы

  • Pixel 10 и Pixel 10 Pro получат дисплеи по 6,3 дюйма (у Pro — Super Actua).
  • Pixel 10 Pro XL сохранит экран 6,8″ с тем же названием панели.
  • Pixel 10 Pro Fold оснастят двойным дисплеем: 8 дюймов внутри и 6,4 — снаружи.
pixel 10 pro fold leak

Режим Extreme Battery Saver обеспечит до 100 часов автономной работы у Pixel 10, 10 Pro и Pro XL. У складного Pixel 10 Pro Fold — до 72 часов. Эти показатели соответствуют Pixel 9, но с учётом нового процессора Google Tensor G5, рост энергоэффективности и производительности обещает быть ощутимым.

Анонс ожидается в августе

pixel watch 4 leak

Смартфоны серии Pixel 10 будут представлены в августе, одновременно с Pixel Watch 4 (в двух размерах) и новым цветом наушников Pixel Buds Pro 2 — изображения этих устройств также просочились в сеть. Учитывая масштаб утечки, Google, похоже, уже не сможет удивить пользователей на презентации.


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