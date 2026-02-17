В приложении Apple TV появился отдельный канал Formula 1: он уже виден в боковом меню в США и станет основным местом трансляций сезона 2026, начиная с Гран‑при Мельбурна 8 марта. Для подписчиков это означает стриминг всех 24 гонок сезона при наличии подписки Apple TV ($12.99 в месяц или $99 в год).

Канал уже показывает расписание уик‑энда — практики, квалификации и сам Гран‑при — и наполняется дополнительным контентом: сейчас доступны клипы из исторических заездов на Albert Park, чтобы подогреть интерес перед стартом сезона.

Дата и цена подписки F1 в Apple TV

Стриминг всех 24 гонок сезона 2026 доступен при подписке Apple TV. Стоимость в США — $12.99 в месяц или $99 в год; доступ возможен напрямую, через пакет Apple One, как бесплатный бонус Apple Music Student Plan или через промо‑предложения операторов. Практики по сезону будут доступны бесплатно, а некоторые уик‑энды гонок также откроют весь контент без платного доступа.

Что будет в канале F1 на Apple TV

Полный стриминг всех гонок сезона 2026 (24 гонки).

Расписание уик‑энда с быстрыми ссылками на практики, квалификации и гонки.

Архивные клипы и сопутствующий контент по трассам и событиям.

Бесплатные практики в течение сезона; выбор уик‑эндов с полным бесплатным показом.

Интеграция с F1.TV: подписка Apple TV включает доступ к пакету F1.TV Premium без дополнительной платы при привязке аккаунтов.

Доступность канала в гостиной версии приложения (боковое меню), на tv.apple.com в шапке и на iPhone — ярлык в вкладке Поиск.

Формат и интерфейс канала в точности повторяют стратегию Apple с MLS: выделенный спортивный «комнатный» блок в приложении, совмещающий трансляции и сопутствующие материалы, чтобы удержать подписчиков в экосистеме Apple TV.

Что дальше для Apple и трансляций Формулы‑1

Это начало пятилетнего партнёрства Apple и Формулы‑1 в США, и компания уже дала понять: она не просто купила права, а хочет вбить флаг — интегрировать F1 в себя по примеру MLS. Если успех оправдает ожидания, Apple постарается повторить модель в других регионах или расширить продакшн‑функции: больше камер, отдельные студийные шоу и кастомные фиды для подписчиков Apple.





Для зрителей очевидный выигрыш — единая точка доступа и включённый в подписку F1.TV Premium. Для традиционных вещателей и спортивных платформ это сигнал: рынок платного спортивного контента продолжает консолидацию вокруг крупных технологических экосистем. В следующих неделях стоит ждать деталей по Apple‑специфическим производственным улучшениям и расписанию открытых бесплатных трансляций.