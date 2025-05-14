Google готовит для приложения Google Photos новую ИИ-функцию под названием Remix, которая позволит превращать обычные фотографии в стилизованные изображения в духе claymation, аниме и других художественных направлений. Инструмент уже замечен в коде версии 7.29 и, по всей видимости, скоро станет доступен широкой аудитории.

Фото как арт: искусственный интеллект берёт кисть в руки

Сегодня обработка изображений с помощью ИИ стала стандартом: когда вы снимаете что-то на смартфон, алгоритмы автоматически улучшают кадр. А если что-то не понравилось — можно воспользоваться Magic Editor и убрать ненужные объекты.

Теперь Google Photos делает следующий шаг: с помощью Remix пользователи смогут полностью преобразить свои снимки в художественные стили, сгенерированные нейросетью. Обнаружил новую функцию энтузиаст AssembleDebug — она пока скрыта в коде приложения, но её интерфейс уже почти готов.

Как работает Remix

Чтобы воспользоваться Remix, фото должно быть загружено в облако. Далее всё просто:

Нажимаете кнопку «+»

Выбираете Remix

Указываете желаемый стиль оформления

Среди первых доступных стилей — claymation, аниме, а также, по слухам, популярная стилистика Studio Ghibli, вдохновлённая японской анимацией. Причём результат можно перегенерировать, если первый вариант не устроит. На экране также будет отображаться метка о том, что изображение создано с помощью экспериментальной генеративной ИИ-технологии (GenAI).

Когда ждать релиз

Официальной даты запуска Remix пока нет, но учитывая, что функция уже интегрирована в свежую сборку Google Photos, релиз, вероятно, не за горами. Тем более, Google I/O 2025 состоится уже на следующей неделе, и шансы на то, что новинку покажут вживую со сцены, крайне высоки.

Кроме Remix, Google также тестирует другие нововведения для Google Photos:

Упрощённый поиск по фотографиям с новой строкой

Возможность создания Ultra HDR-версий старых снимков

Очевидно, компания активно развивает Google Photos в сторону умной генерации и креативной постобработки, делая приложение всё более мощным инструментом не только для хранения, но и для творчества.