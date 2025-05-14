Google готовит для приложения Google Photos новую ИИ-функцию под названием Remix, которая позволит превращать обычные фотографии в стилизованные изображения в духе claymation, аниме и других художественных направлений. Инструмент уже замечен в коде версии 7.29 и, по всей видимости, скоро станет доступен широкой аудитории.
Фото как арт: искусственный интеллект берёт кисть в руки
Сегодня обработка изображений с помощью ИИ стала стандартом: когда вы снимаете что-то на смартфон, алгоритмы автоматически улучшают кадр. А если что-то не понравилось — можно воспользоваться Magic Editor и убрать ненужные объекты.
Теперь Google Photos делает следующий шаг: с помощью Remix пользователи смогут полностью преобразить свои снимки в художественные стили, сгенерированные нейросетью. Обнаружил новую функцию энтузиаст AssembleDebug — она пока скрыта в коде приложения, но её интерфейс уже почти готов.
Как работает Remix
Чтобы воспользоваться Remix, фото должно быть загружено в облако. Далее всё просто:
- Нажимаете кнопку «+»
- Выбираете Remix
- Указываете желаемый стиль оформления
Среди первых доступных стилей — claymation, аниме, а также, по слухам, популярная стилистика Studio Ghibli, вдохновлённая японской анимацией. Причём результат можно перегенерировать, если первый вариант не устроит. На экране также будет отображаться метка о том, что изображение создано с помощью экспериментальной генеративной ИИ-технологии (GenAI).
Когда ждать релиз
Официальной даты запуска Remix пока нет, но учитывая, что функция уже интегрирована в свежую сборку Google Photos, релиз, вероятно, не за горами. Тем более, Google I/O 2025 состоится уже на следующей неделе, и шансы на то, что новинку покажут вживую со сцены, крайне высоки.
Кроме Remix, Google также тестирует другие нововведения для Google Photos:
- Упрощённый поиск по фотографиям с новой строкой
- Возможность создания Ultra HDR-версий старых снимков
Очевидно, компания активно развивает Google Photos в сторону умной генерации и креативной постобработки, делая приложение всё более мощным инструментом не только для хранения, но и для творчества.