20 августа у Google намечено крупное мероприятие по презентации. И в пресс-релизе уже подтверждено, что мы увидим «телефоны Pixel, часы, наушники и многое другое». А информация о том, чего ожидать от мероприятия Made by Google, продолжает поступать, и последняя утечка, похоже, показывает нам все устройства.

В социальной сети были опубликованы фотографии от одного из надежных инсайдеров. На них изображены смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 XL и Pixel 10 Pro Fold, а также Pixel Watch 4 и новый цвет Pixel Buds Pro 2. Это важное фото, потому что по мере приближения к мероприятию становится все больше подробностей от большего количества инсайдеров.

Так же уже были утечки информации о цветах телефонов Pixel 10 и Pixel 10 Pro, причем первые, скорее всего, будут иметь более смелые и яркие тона, в то время как последние устройства, похоже, будут представлены в сдержанных, премиальных оттенках.

Почему это должно меня волновать? Смартфоны серии Google Pixel — одно из самых важных флагманских предложений, которое идет рука об руку с Apple iPhone и Samsung Galaxy. Хотя телефоны Pixel продаются не в таких объемах, как iPhone и Galaxy S, они являются важным источником информации о программных возможностях Google и задают тон для Android-устройств в течение следующих 12 месяцев. Эван Бласс (@evleaks)

Телефоны Pixel — это демонстрация возможностей Android и Gemini, позволяющая Google показать миру, на что способны ее платформа и искусственный интеллект. Они познакомят нас с новейшим программным обеспечением Google и функциями искусственного интеллекта.

До презентации Pixel 10 осталось чуть больше трех недель, и тогда мы узнаем, что именно приготовил для нас компания и насколько точны эти многочисленные утечки. Google в любом будет стремиться произвести фурор, поскольку, скорее всего, Apple попытается привлечь к себе внимание всего через несколько недель, выпустив iPhone 17.