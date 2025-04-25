Google продолжает обновлять внешний вид своего картографического сервиса на Android, и теперь переработанный интерфейс с “листовыми” панелями добрался до всех основных разделов приложения. Новая схема отображения информации, впервые замеченная в разделе “Исследовать”, теперь применяется также в вкладках “Вы” и “Вклад”, полностью меняя пользовательский опыт.

Вместо того чтобы закрывать карту полноэкранными меню, как это было раньше, Google Maps теперь использует всплывающие карточки с закруглёнными углами, которые занимают часть экрана и позволяют одновременно просматривать карту и взаимодействовать с меню. Такой подход делает интерфейс менее загромождённым и значительно упрощает навигацию.

Новый дизайн распространяется на все ключевые разделы

По данным 9to5Google, изменения в интерфейсе были впервые замечены в версии Google Maps 25.16.06 для Android. Теперь при нажатии на нижние вкладки “Вы” и “Вклад” появляются те же самые выдвижные панели, что и в разделе “Исследовать”. Эти карточки можно разворачивать на весь экран или оставлять в компактном виде у нижней границы дисплея.

Каждая такая карточка работает как временное всплывающее окно — она появляется поверх карты, не перекрывая её полностью. Это особенно удобно при выборе маршрутов, просмотре информации о местах или при чтении отзывов.

Обновлён и выбор режима передвижения

Изменения коснулись даже элемента выбора способа передвижения — теперь меню с вариантами (авто, пешком и пр.) тоже представлено в виде карточки, всплывающей у нижнего края экрана. Это улучшает эргономику: кнопки выбора находятся ближе к большому пальцу и проще в использовании на ходу.

Незначительное изменение, которое даёт большое преимущество

Хотя может показаться, что изменение косметическое, на практике оно значительно влияет на восприятие карты и удобство взаимодействия. Благодаря закруглённым краям и частичной прозрачности, карты остаются хорошо видимыми даже при активных меню. Пользователю не нужно больше возвращаться “назад”, чтобы вернуться к просмотру карты — теперь всё нужное появляется поверх, не мешая ориентации.

До этого обновления Google Maps полностью перекрывал интерфейс, если вы, например, искали рестораны или просматривали маршруты. Нужно было каждый раз закрывать экран, чтобы снова увидеть карту. Такой подход хоть и был функциональным, но создавал определённые трудности, особенно для новых пользователей.

Переход к новому интерфейсу шёл поэтапно

Компания начала тестировать обновлённый дизайн ещё в феврале прошлого года в рамках закрытой бета-программы. После временного исчезновения весной, переработанный интерфейс вновь появился в мае и начал распространяться в июле, сначала в разделе “Исследовать”. Теперь же он охватывает все три ключевые вкладки в нижней панели навигации.

Эта трансформация подчеркивает стремление Google сделать взаимодействие с картами более интуитивным и удобным — особенно на устройствах с крупными экранами, где эргономика играет важную роль.