Согласно утечке, флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra, который ожидается в 2026 году, может получить поддержку быстрой зарядки мощностью до 60 Вт. Это станет самым высоким показателем в линейке Samsung и заметным шагом вперёд по сравнению с текущими 45 Вт в Galaxy S25 Ultra.

Утечка обнаружена в прошивке One UI 8.5

Информация о зарядке появилась благодаря пользователю X (бывший Twitter) под ником @erenylmaz075, который нашёл соответствующие строки в тестовой сборке оболочки One UI 8.5. Источник SamMobile подтверждает: Samsung действительно тестирует более быструю зарядку для будущего флагмана.

Galaxy S26 Ultra, помимо зарядки, может получить переработанный дизайн и улучшенную камеру. Подробностей пока немного, но устройство позиционируется как итеративный, но значимый апдейт в серии.

Samsung ускоряется, но остаётся позади конкурентов

Несмотря на то, что 60 Вт — рекордная цифра для Samsung, в контексте глобального рынка это всё ещё не лидерский уровень. Так, OnePlus 13 уже предлагает зарядку мощностью 80 Вт, а устройства от Oppo, Vivo и Xiaomi за пределами США достигают 100 Вт и выше.

Для США 60 Вт будут одними из самых быстрых на момент релиза, однако для многих пользователей — особенно в Азии — это всё ещё «средний» уровень. Вероятно, Samsung предпочитает играть осторожно после скандала с перегревающимися аккумуляторами Galaxy Note 7, последствия которого до сих пор влияют на политику бренда.

Новые аккумуляторы могут всё изменить

Инсайдеры отмечают, что в ближайшем будущем в смартфонах могут появиться кремний-углеродные аккумуляторы, которые обеспечат более быструю зарядку при меньших рисках. Не исключено, что Samsung готовит такую технологию к релизу S26 или последующих моделей.





Несмотря на критику за консервативные апдейты, флагманские смартфоны Samsung продолжают бить рекорды продаж. Поэтому, даже если Galaxy S26 Ultra не принесёт революции, улучшения в зарядке и камере могут оказаться именно тем, что нужно пользователям.