Китайский энтузиаст с YouTube-канала octppus нашёл нестандартное решение для охлаждения процессора. Вместо того чтобы покупать готовый водоблок, он изготовил его из родной теплораспределительной крышки (IHS) своего Core i9-14900KS.

Проект оказался весьма рискованным, но крайне интересным. Для создания водоблока блогер использовал ЧПУ-станок, а для испытаний разработал целую систему с охлаждающим контуром из ведра воды.

Как из крышки процессора сделать водоблок

Обычно процессоры охлаждаются через цепочку материалов: от кристалла через термоинтерфейс к крышке, а затем — к радиатору или водоблоку. Каждое дополнительное соприкосновение увеличивает тепловое сопротивление. Потому оверклокеры иногда удаляют IHS, чтобы установить водоблок прямо на кристалл.

А что если пойти другим путём — отказаться от внешнего водоблока? Именно это сделал octppus. С помощью ЧПУ-станка он вырезал в оригинальной крышке процессора сложную сеть каналов для циркуляции охлаждающей жидкости. Были также предусмотрены места под вход и выход шлангов, а вся конструкция получила уплотнительное кольцо и фиксирующие винты для герметичности.

Как проходили тесты

Чтобы обеспечить стабильную температуру жидкости, энтузиаст использовал ведро в качестве резервуара. После каждого прогона охлаждающая жидкость сливалась в отдельную ёмкость. Насос постепенно снижал скорость потока, а температурные показатели замерялись и фиксировались на графике в сравнении с обычным водяным охлаждением.

Результаты оказались неоднозначными. При небольшой нагрузке (60 Вт) и на холостом ходу модифицированная крышка обеспечивала лучшие температуры. Однако при снижении скорости потока температура начинала быстро расти, в итоге уступая классическим водоблокам.

Почему так произошло

Секрет в особенностях конструкции. Пользователь сократил расстояние от кристалла до охлаждающей жидкости почти в четыре раза. Это заметно ускоряет теплоотвод. Но при этом уменьшилась площадь теплообмена — в отличие от классических водоблоков, которые равномерно распределяют тепло по широкой поверхности, кастомный IHS концентрирует тепло в одной зоне. Это и привело к резкому росту температуры при ухудшении циркуляции.

Стоит ли повторять такой эксперимент

Модификация IHS под водоблок — рискованный и нестабильный метод. Даже опытным пользователям будет сложно добиться герметичности и оптимального охлаждения. При этом потеря процессора остаётся вполне реальной угрозой. Тем не менее, идея заслуживает внимания. С дальнейшими доработками и тестами подобные решения могут вдохновить на появление новых типов систем охлаждения.