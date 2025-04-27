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Китайский энтузиаст с YouTube-канала octppus нашёл нестандартное решение для охлаждения процессора. Вместо того чтобы покупать готовый водоблок, он изготовил его из родной теплораспределительной крышки (IHS) своего Core i9-14900KS.

Проект оказался весьма рискованным, но крайне интересным. Для создания водоблока блогер использовал ЧПУ-станок, а для испытаний разработал целую систему с охлаждающим контуром из ведра воды.

Содержание
1. Как из крышки процессора сделать водоблок
2. Как проходили тесты
3. Почему так произошло
4. Стоит ли повторять такой эксперимент

Как из крышки процессора сделать водоблок

Обычно процессоры охлаждаются через цепочку материалов: от кристалла через термоинтерфейс к крышке, а затем — к радиатору или водоблоку. Каждое дополнительное соприкосновение увеличивает тепловое сопротивление. Потому оверклокеры иногда удаляют IHS, чтобы установить водоблок прямо на кристалл.

А что если пойти другим путём — отказаться от внешнего водоблока? Именно это сделал octppus. С помощью ЧПУ-станка он вырезал в оригинальной крышке процессора сложную сеть каналов для циркуляции охлаждающей жидкости. Были также предусмотрены места под вход и выход шлангов, а вся конструкция получила уплотнительное кольцо и фиксирующие винты для герметичности.

Как проходили тесты

Чтобы обеспечить стабильную температуру жидкости, энтузиаст использовал ведро в качестве резервуара. После каждого прогона охлаждающая жидкость сливалась в отдельную ёмкость. Насос постепенно снижал скорость потока, а температурные показатели замерялись и фиксировались на графике в сравнении с обычным водяным охлаждением.

Результаты оказались неоднозначными. При небольшой нагрузке (60 Вт) и на холостом ходу модифицированная крышка обеспечивала лучшие температуры. Однако при снижении скорости потока температура начинала быстро расти, в итоге уступая классическим водоблокам.

Почему так произошло

Секрет в особенностях конструкции. Пользователь сократил расстояние от кристалла до охлаждающей жидкости почти в четыре раза. Это заметно ускоряет теплоотвод. Но при этом уменьшилась площадь теплообмена — в отличие от классических водоблоков, которые равномерно распределяют тепло по широкой поверхности, кастомный IHS концентрирует тепло в одной зоне. Это и привело к резкому росту температуры при ухудшении циркуляции.

Стоит ли повторять такой эксперимент

Модификация IHS под водоблок — рискованный и нестабильный метод. Даже опытным пользователям будет сложно добиться герметичности и оптимального охлаждения. При этом потеря процессора остаётся вполне реальной угрозой. Тем не менее, идея заслуживает внимания. С дальнейшими доработками и тестами подобные решения могут вдохновить на появление новых типов систем охлаждения.

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