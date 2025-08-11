Согласно новой утечке из Китая, OnePlus работает над смартфоном с плоским дисплеем, обладающим разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Устройство также получит усовершенствованную сенсорную панель для повышения скорости отклика.

Информация поступила от авторитетного инсайдера Digital Chat Station. По его данным, такие настройки экрана могут значительно улучшить плавность анимации и уменьшить задержку при касаниях.

Неожиданный подход: 165 Гц в среднем сегменте

Примечательно, что тестирование этой технологии, как сообщается, ведётся в линейке смартфонов среднего класса. Обычно столь высокая частота обновления – прерогатива флагманских устройств. Если испытания пройдут успешно, функция может перекочевать и в топовые модели бренда.

Redmi вступает в гонку

Ранее Digital Chat Station сообщал, что Redmi (подразделение Xiaomi) также разрабатывает дисплей с частотой 165 Гц. Похоже, это прямой ответ на эксперименты OnePlus.

Кроме того, по данным инсайдера, OnePlus готовит планшет с аналогичным экраном на 165 Гц. Однако пока неизвестно, какая именно модель получит такое обновление.

OnePlus Ace 6: ожидаемые характеристики

Если верить источникам, тестируемый дисплей может появиться в OnePlus Ace 6 – смартфоне среднего сегмента. Ожидается, что устройство получит:





Дисплей 1.5K с частотой 165 Гц

Ультразвуковой сканер отпечатков в экране

Процессор Snapdragon 8-й серии

Металлическую рамку

Вопрос о наличии защиты IP68 пока остаётся открытым.

По слухам, презентация OnePlus Ace 6 состоится в октябре. На глобальном рынке устройство может выйти под названием OnePlus 15R.