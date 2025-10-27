На последней презентации OnePlus внимание было приковано не только к смартфонам OnePlus 15 и Ace 6 — компания также представила планшет OnePlus Pad 2 для китайского рынка.

Сначала стоит прояснить ситуацию с наименованием моделей. Международные и китайские версии планшетов OnePlus имеют разные названия. В то время как на глобальном рынке уже доступен OnePlus Pad 3 с чипом Snapdragon 8 Elite — преемник прошлогоднего Pad 2 на Snapdragon 8 Gen 3 — китайская версия, получившая название Pad 2, по сути соответствует международному Pad 3. Однако по характеристикам устройство полностью соответствует уровню флагманских планшетов 2025 года.

OnePlus Pad 2 оснащён 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 3K (3000 × 2120 пикселей), динамической частотой обновления 144 Гц, частотой отклика сенсора 540 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Компания заявляет, что планшет способен достигать 144 кадров в секунду в некоторых мобильных играх.

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9400+ — флагманский процессор с результатом более 3,05 миллиона баллов в AnTuTu. Для охлаждения используется крупная паровая камера площадью свыше 46 000 мм². Несмотря на мощную начинку, планшет имеет толщину всего 5,99 мм и весит 579 граммов.

Планшет работает на ColorOS 16, которая включает новые функции как для игр, так и для учёбы. Например, функция Game Camera позволяет делать сверхчёткие Live Photo-снимки экрана или пересматривать до 30 секунд игрового процесса. Для студентов предусмотрены улучшенные инструменты для рукописных заметок и интеллектуального распознавания текста. Также планшет поддерживает режим панорамного виртуального экрана, позволяющий одновременно открывать три приложения и два дополнительных плавающих окна.





Внутри установлена батарея ёмкостью 10 420 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. OnePlus обещает стабильную работу устройства в течение как минимум пяти лет. Кроме того, Pad 2 поддерживает настольный уровень работы с документами в WPS Office, многозадачный режим и возможность установки пользовательских шрифтов.

В Китае OnePlus Pad 2 доступен по цене 2 799 юаней (примерно $380) за версию 8 ГБ + 256 ГБ, 3 099 юаней за 12 ГБ + 256 ГБ и 3 599 юаней за топовую модификацию с 16 ГБ + 512 ГБ. Открытые продажи начнутся 30 октября.