Состоялась премьера новой флагманской модели OnePlus 15. Производитель сделал акцент на интеграции самых инновационных технологий: от дисплея с частотой обновления 165 Гц до передового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления до 165 Гц, заключенным в корпус с предельно узкими рамками (всего 1,15 мм). По результатам тестов DisplayMate, дисплей превосходит эталонные показатели, а специализированный чип P3 обеспечивает точную передачу цветов.

Особого внимания заслуживает ночной режим работы экрана, гарантирующий комфортное восприятие информации при минимальной яркости. По заявлению производителя, дисплей демонстрирует рекордно низкий коэффициент мерцания (SVM < 0,12) и уменьшенное излучение синего света.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1. Охлаждение обеспечивает уникальная система Glacier Cooling, использующая ультратонкий стальной разделитель и аэрогель, применяемый в космической отрасли — аналогичный материал используется в ракетных двигателях. OnePlus также внедрила чип G2, который снижает задержку в сети примерно на 66% и ускоряет загрузку обновлений и видео. А технология Touch Display Sync синхронизирует работу сенсора и дисплея, повышая точность касаний и скорость реакции.

На задней панели расположены три 50-мегапиксельные камеры: широкоугольная с сенсором Sony и диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольная с углом обзора 116° и телефото с 3,5-кратным оптическим увеличением. Поддерживается запись видео в формате 8K. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и позволяет снимать видео в формате 4K. Важно отметить, что OnePlus прекратила сотрудничество с Hasselblad и теперь использует алгоритмы OPPO для обработки изображений.





За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 7300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Среди других особенностей можно выделить защиту по стандарту IP69K, мощный вибромотор, стереодинамики и порт USB 3.2 Gen 1.

В Китае OnePlus 15 уже доступен для предварительного заказа по цене от 3999 юаней (около 560 долларов или 45 350 руб.) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Глобальный запуск запланирован на середину ноября.