Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил сотрудникам, что компания больше не входит в десятку ведущих производителей полупроводников и не сможет догнать лидеров в области искусственного интеллекта. Эти признания прозвучали на фоне масштабных увольнений и продолжающегося спада.

Intel теряет позиции в ключевых сегментах

Несколько последних лет стали для Intel тяжелейшими в её истории. Попытка модернизировать архитектуру x86 по принципу big.LITTLE, вдохновлённую ARM, не привела к ощутимому успеху. Чипы Lunar Lake последнего поколения не смогли составить конкуренцию решениям AMD, особенно сериям с увеличенным кэшем X3D. На рынке видеокарт ситуация была ещё хуже: Intel вышла с сырой и запоздалой продукцией, которая не смогла бросить вызов доминирующим игрокам.

Потеря контракта на производство флагманского техпроцесса 18A стала финальной точкой в череде неудач. Всё это подводит к мрачной реальности, которую Tan озвучил в утечке внутреннего разговора с сотрудниками, опубликованной ресурсом OregonTech.

Внутренний кризис и падение на фоне конкурентов

Tan подчеркнул, что сейчас речь идёт о борьбе за выживание. Несмотря на его заверения, что Intel сохраняет значимость благодаря своему наследию, он признал, что компании, такие как AMD, NVIDIA, Apple, TSMC и Samsung, обогнали Intel по темпам развития и внедрению инноваций.





Tan отметил, что в прошлом Intel практически монополизировала рынок процессоров, ежегодно предлагая минимальные улучшения и сохраняя лидерство. Когда-то компания даже рассматривала возможность покупки NVIDIA за $20 миллиардов. Сейчас же капитализация NVIDIA превышает $4 трлн.

Упущенные возможности и просчёты в стратегии

Intel долго игнорировала AMD как серьёзного конкурента, но с выходом архитектуры Ryzen ситуация резко изменилась. Сегодня всё больше пользователей выбирают системы на базе AMD. Именно AMD поставляет чипы для игровых консолей Xbox Series и PlayStation 5, а также для портативных устройств, таких как Steam Deck и Rog Ally X.





В то время как AMD активно сотрудничает с TSMC и использует передовые техпроцессы, Intel продолжала полагаться на собственные производственные мощности. Это решение стало сдерживающим фактором. В результате начиная с 2023 года, компания стала передавать производство графических блоков своих чипов Meteor Lake на мощности TSMC. Сейчас TSMC выпускает уже около 30 % компонентов для Intel — включая вычислительный блок Lunar Lake.

Массовые сокращения и пересмотр стратегии

Intel проводит глобальные сокращения персонала, чтобы сократить расходы на фоне рекордных затрат на НИОКР и убытков в $16 млрд по итогам третьего квартала прошлого года. Tan отметил, что восстановление компании должно идти «марафонской дистанцией», с изменением корпоративной культуры и большей гибкостью в ответ на изменения в отрасли.





Компания теперь стремится учиться у AMD и NVIDIA, которые действуют быстрее, агрессивнее и результативнее. Новая фаза технологической гонки была запущена запуском ChatGPT, после чего ИИ стал главной движущей силой в индустрии. Почти весь рынок дата-центров сегодня контролирует NVIDIA — ещё один упущенный шанс для Intel.

Переориентация на edge AI и автономные системы

Intel планирует сосредоточиться на сегменте edge AI, то есть на локальной обработке данных на устройствах, а не в облаке. Tan также выделил перспективное направление — агентный ИИ, где системы способны принимать решения без постоянного участия человека.

Он выразил надежду, что недавно привлечённые ключевые специалисты помогут изменить вектор развития Intel. Более того, он анонсировал новые кадровые назначения: «Скоро присоединятся ещё несколько человек. Следите за новостями», — заявил Tan.

Сегодня ясно одно: Intel больше не может конкурировать напрямую с лидерами ИИ. Но у компании остаётся шанс переформатироваться и найти своё место в новой реальности.