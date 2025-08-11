Производители умных часов вы, в основном, делятся на две группы. Одни стремятся к небольшому и стильному корпусу, в то время как другие предпочитают дисплей побольше. Со своими новыми умными часами Ultra, ориентированными на производительность и долговечность, Apple явно относится ко второй группе.

Согласно отчету Macrumors, в котором упоминается о новом разрешении дисплея для неанонсированных смарт-часов в кодовой базе Apple, Watch Ultra следующего поколения будут оснащены дисплеем большего размера без увеличения общей площади носимого устройства. Как? По-видимому, компания уменьшит размеры рамок.

В отчете упоминается новое разрешение дисплея 422 ×514 пикселей, которое превосходит разрешение экрана Apple Watch Ultra 2 с разрешением 410×502 пикселей. Более вероятно, что компания просто урезала рамки, чтобы добиться большей площади экрана (что могло бы объяснить скачок в разрешении), вместо того чтобы полностью переделать дизайн корпуса.

Первое кажется более вероятным, особенно учитывая долгую историю использования Apple одного и того же фундаментального языка проектирования в течение как минимум нескольких лет, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения. Лучшим примером могут служить Apple Watch Series 10, которые просто уменьшились в размерах по сравнению со своими предшественниками, в то время как Watch Series 7 просто добавили изогнутый дисплей.

Существенное ли это обновление?

Согласно утечкам информации и сообщениям Bloomberg, Watch Ultra 3 получат несколько ключевых обновлений. В дополнение к дисплею большего размера, они также получат обновленную OLED-панель с более широкими углами обзора. Что еще более важно, Apple, как сообщается, также увеличит частоту обновления и яркость изображения.

Более значимым обновлением станет поддержка спутниковой связи. Apple уже внедрила это удобство в iPhone, и довольно логично использовать его в умных часах, предназначенных для любителей спорта и активного отдыха. В отчете также упоминается поддержка мониторинга артериального давления, но неясно, будет ли эта функция готова к запуску осенью 2025 года.





Еще одним важным обновлением станет поддержка подключения 5G, что ознаменует смену поколений Watch Ultra 2, которые в настоящее время поддерживают только подключение 4G LTE. Сообщается, что смарт-часы третьего поколения добавят поддержку 5G Redcap, немного более медленного варианта подключения 5G, который подходит для устройств с низким энергопотреблением.