На прошедшем отчётном звонке Intel признала: старые процессоры продаются лучше новых. И хотя это звучит тревожно, более важный момент — на проблему наконец обратили внимание.

Раньше в мире технологий доминировала идея: покупай новейшее. Особенно это было верно для AMD и Qualcomm. Но с Intel всё пошло иначе.

Почему старые процессоры Intel снова востребованы

Финансовый директор Дэвид Зинснер сообщил, что компания активно распродаёт запасы процессоров Raptor Lake — 12-го и 13-го поколений, включая Refresh-версию. При этом спрос на эти чипы выше, чем на новые модели на архитектуре Lunar Lake.

Эти процессоры созданы на техпроцессе Intel 7, который испытывает нехватку производственных мощностей. Иными словами, компания продаёт больше старых чипов, чем новинок. Это результат давних проблем, начиная с задержек перехода на более тонкие техпроцессы и заканчивая перегруженной структурой компании.

Почему покупатели выбирают проверенные модели

Ответ прост: если новые процессоры не предлагают заметного роста производительности, клиенты предпочитают старые и дешёвые модели. В условиях нестабильной экономики и роста таможенных тарифов этот выбор становится ещё очевиднее.

Результаты тестов только подтверждают это. Например, в Cyberpunk 2077 старый Core i9-14900K выдает 166 кадров в секунду, а новый Core Ultra 9 285K (Arrow Lake) — всего 161. Несмотря на последующие патчи, картина существенно не изменилась.

Конкуренты идут вперёд, Intel топчется на месте

На рынке ноутбуков разрыв становится ещё очевиднее. Новые чипы Lunar Lake не могут соперничать с Core HX 13-го и 14-го поколения по мощности.

Изначально обещали, что Arrow Lake сократит энергопотребление без потерь в производительности. Однако в реальности Intel не смогла выполнить это обещание. В итоге энтузиасты отвернулись от Arrow Lake в десктопах. Хотя в мобильных решениях серия Ultra 200H показала хорошие результаты, во многом это связано с провалом предыдущего поколения.

На этом фоне AMD Ryzen продолжает предлагать реальный прогресс. И если раньше проблемы Intel замечали только специалисты, теперь это видит и массовая аудитория.