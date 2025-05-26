Huawei, похоже, снова удивила рынок: в новых ноутбуках MateBook Pro на базе HarmonyOS используется процессор Kirin X90, который, по данным китайских СМИ, произведён на 5-нм техпроцессе SMIC. Информация шокирует, ведь SMIC официально не имеет доступа к современным литографическим машинам EUV из-за санкций США и Нидерландов, а значит, создание 5-нм чипов считалось невозможным.

SMIC и 5-нм без EUV: как это вообще возможно?

SMIC — крупнейший контрактный производитель микросхем в Китае и третий в мире по объёму выпуска. Из-за запрета на поставки передовых литографических систем, включая EUV-машины от ASML, считалось, что SMIC ограничен производством 7-нм чипов. Однако китайские источники, включая государственный телеканал CCTV, утверждают, что процессор Kirin X90 был произведён по техпроцессу N+3, эквивалентному 5-нм.

Как такое возможно без EUV? Согласно утечкам, SMIC использует старые машины DUV (Deep Ultraviolet Lithography), закупленные до введения санкций. Эти машины работают на длине волны 193 нм, что теоретически недостаточно для создания 5-нм чипов. Однако инженеры SMIC нашли способ наносить схемы на кремний с помощью многократных экспозиций, компенсируя «размытость» при работе на таких малых масштабах.

Kirin X90: плотность транзисторов и структура

Инсайдер @Jukanlosreve сообщает, что процессор Kirin X90 — это фактически модифицированный Kirin 9010 с новой компоновкой ядер. В то же время другой инсайдер, @zephyr_z9, утверждает, что плотность транзисторов Kirin X90 составляет 125 млн транзисторов на мм². Это ниже показателя 5-нм техпроцесса TSMC (около 138 млн транзисторов на мм²), но близко к 5-нм техпроцессу Samsung.

Проблемы с производством: 20% выходных годных пластин

Не всё так гладко: по данным аналитиков, SMIC удаётся выпускать только около 3 000 пластин в месяц с очень низким выходом годных — всего 20%. Для сравнения: массовое производство обычно начинается при выходе не менее 70%. Это значит, что пока о масштабной поставке 5-нм чипов говорить рано, но сам факт их производства на оборудовании DUV вызывает серьёзные опасения.

Последствия для США и мировой индустрии

Даже при низком выходе возможность SMIC производить 5-нм чипы на старых DUV-машинах — это тревожный сигнал для США. Ранее власти США выражали обеспокоенность тем, что Huawei может создавать передовые процессоры для нужд военных и искусственного интеллекта, несмотря на санкции. Если SMIC удастся стабилизировать производство, это может дать Китаю возможность наращивать выпуск передовых чипов, обходя ограничения западных стран.

Первые подробные обзоры процессора Kirin X90 ожидаются в ближайшие дни. Они должны прояснить, действительно ли новый чип соответствует 5-нм стандартам и каково его реальное положение в сравнении с конкурентами на мировом рынке.