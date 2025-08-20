Samsung подтвердила планы по запуску функции AI Healthcare Coach в США до конца 2025 года. Несмотря на слухи и ожидания, она так и не появилась вместе с новыми смарт-часами Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic, но разработка продолжается.

По данным отчёта, Samsung Health остаётся лидером среди приложений для здоровья в Южной Корее — более 10 млн активных пользователей ежемесячно. Для сравнения, ближайший конкурент насчитывает всего 1,86 млн пользователей.





AI Healthcare Coach был впервые упомянут в июле главой подразделения Mobile Experience Пак Хун-су. По его словам, чат-бот будет:

анализировать данные, собранные носимыми устройствами Samsung;

помогать управлять приёмом лекарств и рецептами;

вести календарь питания.

При этом функция не будет ставить диагнозы и не станет рекомендовать лечение, а лишь предупреждать о возможных изменениях в состоянии здоровья, как это реализовано у конкурентов, например в Oura Ring с его AI Advisor.





После запуска Samsung планирует интегрировать в сервис данные и платформу компании Xealth, которую она приобрела в июле 2025 года. Xealth работает более чем с 500 больницами в США и имеет обширный опыт в области медицинских данных. Президент Samsung T.M. Roh отметил, что это приобретение станет важной частью стратегии компании по созданию экосистемы цифрового здоровья.

Важно, что AI Healthcare Coach будет бесплатным, однако дополнительные сервисы вокруг него могут быть платными в будущем.





Ожидается, что функция сначала выйдет в формате бета-версии. Возможное официальное представление состоится 4 сентября на выставке IFA 2025 в Берлине, где Samsung проведёт пресс-конференцию.

Согласно данным Grand View Research, рынок ИИ в здравоохранении оценивался в 26 млрд долларов в 2024 году и может вырасти до 187 млрд долларов к 2030 году, что делает запуск новой функции крайне перспективным для Samsung.



