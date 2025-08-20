Предыдущее правительство США выделило многомиллиардные гранты крупнейшим мировым производителям полупроводников, включая Samsung, Micron, Intel и TSMC, чтобы стимулировать строительство фабрик на территории страны.

Однако новое руководство намерено изменить подход: по данным Reuters, рассматривается вариант получения доли в компаниях, которые получают эти субсидии. Таким образом, правительство США фактически стало бы совладельцем небольшого процента акций мировых технологических гигантов.





Министр торговли США Говард Латник уже изучает возможность того, что государство получит до 10% акций Intel в обмен на поддержку в рамках программы CHIPS Act. В Белом доме подтвердили, что переговоры по этой сделке находятся в процессе.

По информации источников, Латник планирует расширить эту практику и на другие компании, включая Samsung. Южнокорейский гигант ранее получил грант в размере 4,74 млрд долларов, однако основная часть этих средств пока не была перечислена.





Samsung не комментирует ситуацию, но аналитики отмечают, что этот шаг может вызвать интересную дипломатическую динамику: учитывая национальную значимость полупроводников для безопасности, власти Южной Кореи могут не поддержать передачу доли крупнейшего производителя чипов в руки американского правительства, даже несмотря на тесный союз двух стран.