Realme официально выпустила новый бюджетный смартфон P4 Pro, который получил OLED-дисплей с высокой частотой обновления, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также свежий дизайн.

Смартфон оснащён тонким корпусом толщиной 7,68 мм и весит всего 189 граммов. При этом он получил премиальную защиту от воды и пыли. На фронтальной панели установлен 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, ШИМ-диммингом до 4608 Гц, DC-dimming, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и пиковой яркостью до 6500 нит.





За производительность отвечает чипсет Snapdragon 7 Gen 4 в паре с до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки. Основная камера состоит из 50 МП сенсора и 8 МП ультраширика, а спереди расположен 50 МП селфи-модуль. Также доступны фирменные AI-инструменты, вроде AI Hyper Clarity и AI Hyper Motion.

Среди дополнительных возможностей: ИК-порт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка двух SIM-карт (nano + nano), Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6.





Realme P4 Pro предлагается в трёх цветах — Birch Wood, Dark Oak Wood и Midnight Ivy. Цена стартует с 24 999 рупий за версию 8+128 ГБ. Варианты 8+256 ГБ и 12+256 ГБ стоят 26 999 и 28 999 рупий соответственно.