В октябре Oppo представит флагманы Find X9 и X9 Pro, и одной из главных новинок Pro-версии станет серьёзное обновление камер. Согласно свежему отчёту, смартфон получит переработанную конфигурацию, которая заменит двойные 50-МП телеобъективы на один 200-МП модуль.

Основная камера Oppo Find X9 Pro будет представлена новым сенсором Sony LYT-828 на 50 МП с размером матрицы 1/1.28 дюйма, эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой f/1.8. Напомним, что в Find X8 Pro использовался Sony LYT-808 на 50 МП с более крупным сенсором 1/1.4 дюйма и диафрагмой f/1.6.





Для съёмки с ультрашироким углом предусмотрен 50-МП модуль Samsung JN5 с автофокусом, что является улучшением по сравнению с прошлогодним JN1 без автофокуса.

Главным изменением стала замена двух телеобъективов на один сенсор Samsung HP5 с разрешением 200 МП, оптической стабилизацией, 3-кратным зумом, размером 1/1.56 дюйма и фокусным расстоянием 70 мм. Find X9 Pro может стать первым смартфоном в мире с этим датчиком.





Фронтальная камера также претерпит апгрейд. Вместо фиксированного 32-МП модуля Sony IMX615 теперь ожидается 50-МП сенсор Samsung JN5 с автофокусом.