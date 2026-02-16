По данным немецкого ретейлера 3DCenter, резкий рост цен на модули ОЗУ, начавшийся в конце 2025 года и достигший пика в январе, в феврале остановился: для стандартных DDR5 UDIMM заметного удорожания не зафиксировано. Это первая четкая статистика, дающая надежду, что «RAMpocalypse» может не продолжиться бесконечно — но вопрос «что дальше» остаётся открытым.

Динамика цен на ОЗУ

3DCenter ведёт индекс цен на память и отмечает, что рост начался в ноябре 2025 и ускорился в декабре, после чего в январе случился пик. По состоянию на февраль для DDR5 UDIMM — тех самых планок, что ставят в игровые десктопы — прироста уже нет. При этом другие сегменты памяти и накопителей продолжают дорожать.

DDR5 (UDIMM): резкий рост с ноября 2025, пик в январе, в феврале — стабилизация;

DDR5 (SODIMM для ноутбуков), DDR4 и DDR3: продолжают расти;

Внутренние SSD: +190% по сравнению с июлем 2025;

HDD: +162% по сравнению с июлем 2025;

Видеокарты: +20% с июля 2025 — рост есть, но он скромнее по сравнению с прошлым многолетним трендом.

Что получат сборщики ПК и владельцы ноутбуков

Для тех, кто планировал апгрейд десктопа ради производительности в играх или рабочих задач — остановка роста DDR5 означает, что ждать дальнейших неожиданных подорожаний сегодня разумно. Если замена не критична, отложите покупку на несколько месяцев: вероятность коррекции выше, чем шанс нового скачка по DDR5.

Владельцы ноутбуков в меньшей степени выиграли от этой стабилизации: SODIMM DDR5 продолжает дорожать, а это повышает цену апгрейда или ремонта. Для тех, кто собирался заменить накопитель, особого улучшения тоже не видно: SSD и HDD по-прежнему значительно дороже, чем год назад.

Кто выиграл, а кто проиграл

Победители короткого временного окна — производители микросхем (Samsung, SK hynix, Micron) и те ритейлеры, кто успел закупить подороже; их маржа выросла. Проигравшие — конечные покупатели и сборщики, откладывавшие крупные покупки, а также небольшие сервисные мастерские, которые вынуждены повышать цены на услуги.





Розничные сети с большим запасом DDR5 теперь рискуют получить товар, купленный по высокой цене, если рынок пойдёт на коррекцию: тогда им придётся резать маржу или продавать с убытком. Альтернативная боль — дефицит компонентов: если рост был вызван узкими местами на производстве, стабилизация цен может смениться очередной волной при любом сбое в поставках.

Чего ждать дальше

Пока доступных доказательств глобального восстановления поставок нет — отчёт 3DCenter отражает данные одного европейского ретейлера. Возможные сценарии: цены сохранятся на нынешнем уровне несколько месяцев; последует медленное снижение по мере нормализации закупок OEM и розницы; либо очередная волна спроса спровоцирует новый рывок. Самая разумная тактика для покупателя — следить за динамикой индексов и не купляться на панические закупки.