Apple готовится к следующему технологическому скачку: уже в 2028 году её фирменные чипы на базе Apple Silicon перейдут на новое поколение — с использованием 1,4-нм техпроцесса от TSMC. Об этом производственный гигант официально сообщил на своём симпозиуме в Северной Америке, представив A14 — новейшую и наиболее продвинутую на сегодняшний день технологию производства микросхем.

Этот переход станет важнейшим шагом не только для iPhone, но и для всей экосистемы Apple, включая Mac и устройства с ИИ-нагрузкой. Сама Apple традиционно становится первым клиентом TSMC, получающим доступ к самым совершенным техпроцессам, и всё указывает на то, что именно iPhone 19 станет первым гаджетом с новым чипом, произведённым по A14-процессу.

Что такое техпроцесс A14 и чем он лучше

A14 — это усовершенствованная версия 2-нм техпроцесса N2, массовое производство которого стартует в 2025 году. Чипы на его основе, как ожидается, будут установлены в iPhone 17 Pro.

Новый же A14, по данным TSMC, обеспечивает:

Увеличение производительности на 15% при том же энергопотреблении ,

, Снижение энергопотребления на 30% при сохранении той же производительности ,

, Рост плотности логики на 20%, то есть больше транзисторов в том же объёме.

Такие характеристики делают A14 идеальным для задач, связанных с искусственным интеллектом и высокопроизводительными мобильными вычислениями.

Когда появится и в каких устройствах

Хотя TSMC традиционно не раскрывает, какие именно клиенты будут использовать новую технологию, Apple практически наверняка окажется среди первых. Согласно планам компании, массовый выпуск чипов по A14 начнётся в 2028 году, а это значит, что iPhone 19, запланированный к выходу в том же году, станет вероятным первопроходцем.

Интересно, что из-за совпадения названий A14 может вызвать путаницу — ведь одноимённый чип уже использовался в iPhone 12. Однако в данном случае речь идёт о названии техпроцесса, а не самого чипа. Предположительно, в 2028 году Apple будет использовать условный A21 Pro, созданный на базе A14-процесса.

Прогресс опережает график

TSMC заявляет, что разработка нового техпроцесса идёт с опережением сроков. Показатели выхода годных чипов и производственные наработки уже достигли высоких значений, что делает запуск в 2028 году весьма вероятным.

Таким образом, Apple и её пользователи могут рассчитывать на мощнейший скачок производительности и энергоэффективности в ближайшие годы — и всё это благодаря непрерывному прогрессу в производстве полупроводников.