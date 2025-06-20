Компания Samsung уже много лет поставляет OLED-дисплеи для iPhone, включая LTPO OLED-панели для серии iPhone 16. Теперь стало известно, что южнокорейский гигант может начать поставки ещё более продвинутых и энергоэффективных LTPO3 OLED-дисплеев для серии iPhone 19, которая ожидается в 2027 году.

Согласно источнику The Elec, Apple планирует оснастить некоторые модели iPhone 2027 года новыми экранами LTPO3 OLED, которые будут поставляться Samsung Display и LG Display. Однако Samsung, вероятно, не будет поставлять такие панели в больших объёмах, так как использоваться они будут, предположительно, только в одной модели — iPhone 19 Air.

По данным источников, именно iPhone 19 Air имеет наибольшие шансы получить дисплей нового поколения. Это связано с тем, что аппарат, возможно, будет очень тонким, а значит — с меньшей батареей. Повышенная энергоэффективность LTPO3 OLED-дисплеев может компенсировать это и помочь продлить время автономной работы.

Остальные модели линейки — iPhone 19, iPhone 19 Pro и iPhone 19 Pro Max — скорее всего, будут толще, получат более крупные аккумуляторы и не будут так остро нуждаться в сверхэффективных LTPO3-панелях. Поэтому они, по всей видимости, обойдутся без новых дисплеев.





Отмечается, что у самой Samsung также есть тонкий смартфон флагманского уровня — Galaxy S25 Edge. Несмотря на использование дисплея, аналогичного другим моделям серии S25, он обеспечивает полноценный день автономной работы. Если в следующем поколении, Galaxy S26 Edge, Samsung перейдёт на LTPO3 OLED, время работы может стать ещё лучше.