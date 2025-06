Во время презентации State of Unreal от Epic Games студия CD Projekt Red продемонстрировала технологическое демо следующей части серии The Witcher. Демонстрация проходила на консоли PlayStation 5 с включённой трассировкой лучей и была построена на движке Unreal Engine 5.

Хотя официально не подтверждено, что это был геймплей, демонстрация показывала, на что потенциально способна игра на стандартной PS5. На видео можно было увидеть Цири — главную героиню новой части — исследующую город в регионе Ковир, который, как подтвердили разработчики, станет одним из ключевых сеттингов в The Witcher 4. Также в демо Цири взаимодействует с NPC, а сама сцена демонстрирует возможности движка по отображению сложных локаций при меньшей нагрузке на систему.

Особое внимание было уделено насыщенному рынку с множеством объектов и деталей, подчёркивающих способность Unreal Engine 5 к созданию более богатых и живых миров.

Также было представлено обновлённое анимационное ядро — в примере Цири садится на лошадь, и анимация адаптируется под направление подхода, создавая естественные и уникальные движения каждый раз.

«Мы начали сотрудничество с Epic Games, чтобы продвигать технологии для открытых миров на новый уровень», — заявил Михаэль Новаковски, со-генеральный директор CD Projekt Red.

«Показать этот ранний взгляд на игру, работающую на PS5 в 60 FPS — важный рубеж и свидетельство отличной совместной работы наших команд. Но впереди ещё много работы. Я с нетерпением жду новых технологических достижений в ходе разработки The Witcher 4 на Unreal Engine 5».

Первый трейлер The Witcher 4 был представлен на The Game Awards в декабре 2024 года. Он подтвердил, что игра сосредоточится на Цири, которая ранее появилась в The Witcher 3: Wild Hunt.

В интервью изданию VGC нарративный директор Филипп Вебер признал, что смена главного героя может вызвать недовольство у части фанатов. Он отметил, что команда понимает, насколько игроки любят Геральта, и намерена доказать, что выбор в пользу Цири был оправдан.

«Мы понимали, что это может быть спорным решением, ведь во всех трёх предыдущих частях главным героем был Геральт, и люди обожают играть за него», — сказал Вебер.

«Я тоже люблю Геральта, поэтому если кто-то считает, что хотел бы продолжить играть именно за него — это вполне обоснованное мнение. Мы хотим показать, что с Цири можно сделать много интересного, и это решение принималось давно, а не вчера».

Дата выхода The Witcher 4 пока не названа, но интерес к игре растёт с каждым новым показом.