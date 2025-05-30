Официально подтверждено: в рамках Summer Game Fest состоится специальное мероприятие в честь выхода Death Stranding 2. Презентация пройдёт в театре Orpheum в Лос-Анджелесе, её будет вести Джефф Кили, а трансляция состоится онлайн.

На мероприятии будет присутствовать сам Хидео Кодзима. Запланирована панельная дискуссия с участием приглашённых гостей, а также эксклюзивная демонстрация игрового процесса в реальном времени.

Для желающих попасть на событие доступна ограниченная регистрация. Остальные смогут посмотреть прямую трансляцию на официальном YouTube-канале PlayStation. Начало назначено на 19:00 по PT / 22:00 по ET / 3:00 по BST.

Мероприятие также станет первым этапом мирового тура World Strand Tour, посвящённого выходу игры. После старта в Лос-Анджелесе тур охватит 12 городов, включая Сидней, Токио, Париж, Лондон, Сеул, Тайбэй, Гонконг, Шанхай, Эр-Рияд, Сан-Паулу и завершится в итальянской Лукке в ноябре.

В каждом городе запланированы специальные активности и гости, однако пока неизвестно, будет ли состав участников постоянным, включая присутствие Хидео Кодзимы.

Помимо самого тура, в прошлом месяце PlayStation подтвердила выпуск специального контроллера DualSense, оформленного в стиле Death Stranding, который выйдет в один день с игрой — 26 июня.

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5.