В этом году Square Enix продолжает переиздание культовой серии Dragon Quest, следом за прошлогодним ремейком Dragon Quest 3 в формате HD-2D. Приурочив анонс к дате выхода оригинальной игры — 27 мая 1986 года — компания сообщила, что HD-2D-ремейки Dragon Quest 1 и 2 выйдут 30 октября. Игры будут доступны на Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на ПК через Steam.

Хронология событий и сюжетная линия

События первых двух игр серии происходят после финала третьей части. История Dragon Quest 3 рассказывала о герое, который отправился в путь, чтобы завершить миссию своего отца — легендарного воина, сразившегося с демоном Барамосом. В Dragon Quest 1 и 2 игроки знакомятся с потомками этого героя, получившего титул «Эрдрик» после победы в предыдущей игре.

Особенности геймплея и визуального стиля

Обе части являются пошаговыми RPG, в которых игрок управляет действиями всей команды. Как и другие игры серии, они отличаются уникальным визуальным стилем, созданным Акирой Ториямой — автором знаменитой манги Dragon Ball. В ремейке игроков ждут обновлённая 2D-графика в высоком разрешении, переработанная боевая система, значительные сюжетные дополнения и улучшения, повышающие комфорт прохождения.

Издания и бонусы за предзаказ

Ремейки Dragon Quest 1 и 2 уже доступны для предзаказа в цифровом и физическом вариантах по цене $60. Исключением остаются цифровые версии для Switch и Switch 2 — они появятся позднее. В качестве бонуса за предзаказ игроки получат внутриигровые предметы. Коллекционное издание предложит дополнительно цифровые обои, шесть игровых персонажей, собаку и двух боссов.

Полное собрание: Erdrick Trilogy

Для тех, кто пропустил ремейк третьей части, Square Enix также выпустит цифровую коллекцию Erdrick Trilogy Collection, которая будет включать все три игры и выйдет в тот же день — 30 октября.