Хидео Кодзима подтвердил, что у него уже есть концепция Death Stranding 3, однако лично работать над игрой он не планирует.

В июне состоится выход Death Stranding 2: On the Beach — эксклюзивно для PlayStation 5. А впереди у 61-летнего создателя Metal Gear насыщенный график: в работе Xbox-эксклюзив OD, новый шпионский боевик для PlayStation и полнометражный фильм. Так что неудивительно, что продолжением Death Stranding он займётся лишь косвенно.

В интервью VGC Кодзима рассказал, что концепция «Plate Gates», представленная в On the Beach, могла бы позволить будущим частям разворачиваться в разных странах.

«Если использовать концепт Plate Gate, можно сделать бесконечное количество сиквелов. Конечно, я не планирую делать это сам, но я уже придумал идею для продолжения. Я не буду его разрабатывать, но, передав эту идею кому-то другому, вполне возможно реализовать проект.»

Кодзима также объяснил, что пандемия COVID-19 повлияла на тему Death Stranding 2, подзаголовок которого — “We should not have connected”.

«Death Stranding вышла до начала пандемии. Мир тогда стремился к изоляции и разделению — например, выход Великобритании из ЕС. Тогда я говорил: «Нужно соединяться, иначе всё закончится катастрофой». Это была и тема, и сюжет, и геймплей. А через три месяца началась пандемия. В какой-то мере, реальность стала напоминать Death Stranding. Тогда нас спас интернет — нечто вроде нашей Хиральной сети.»

По словам разработчика, то самое онлайн-соединение, которое когда-то спасло людей, теперь, наоборот, разобщает их.

«В нашей студии есть сотрудники, которые работают удалённо — я даже не знаю, как они выглядят. Концерты отменялись, всё перешло в стриминг. То же самое и со школами — дети просто смотрят экран, как YouTube. Все стали говорить о метавселенной. А я подумал: мы идём в неправильном направлении. Люди не должны общаться так. Мы встречаем друг друга случайно, видим неожиданные вещи. Всё это теряется.»

Он добавил, что хотя сценарий второй части уже был готов, после пандемии ему пришлось всё переписать:

«Это странное ощущение — я создал игру о том, как важно соединяться, и тут началась пандемия. Я начал думать: «А может, не стоит соединяться настолько сильно?» Всё сводится к теории палки и верёвки. В игре много намёков, и вы поймёте это, когда будете играть. Даже логотип Death Stranding подсказывает: если раньше «нити» тянулись снизу, то теперь — сверху, как в логотипе Крёстного отца. Эти «нити» проходят сквозь игру: это и персонажи вроде Dollman, и мех-солдаты. Всё это — подсказки. Когда начинаешь глубже размышлять о связи между людьми, появляется много новых вопросов… Пока что оставлю это без ответа.»

Death Stranding 2: On the Beach выйдет в июне 2025 года на PlayStation 5.