Создатель легендарной серии Metal Gear Solid и автор Death Stranding Хидео Кодзима официально подтвердил, что в настоящее время ведётся работа над аниме-адаптацией Death Stranding. Об этом он рассказал в интервью японскому изданию Vogue, где также поделился мыслями о будущем пересечении кино и видеоигр.

Фильм с амбициями, аниме в разработке

Во время интервью Кодзима затронул и грядущую полнометражную киноадаптацию Death Stranding, производством которой занимается студия A24. Он отметил, что его цель — создать фильм, который будет не просто адаптацией игры, а полноценным кинопроизведением, способным претендовать на награды престижных фестивалей вроде Каннского или Венецианского.

«Я сейчас работаю с A24 над художественным фильмом по Death Stranding», — сообщил Кодзима (по машинному переводу). «Существует множество подходов к переносу игр в визуальные медиа. Например, The Last of Us следует оригинальной сюжетной линии, а The Super Mario Bros. Movie больше ориентирован на фан-сервис. Мне же, как киноману, хочется использовать выразительные возможности именно кино. Я хочу создать Death Stranding, который можно реализовать только в формате фильма. И, кстати, мы также работаем над аниме-адаптацией».

Ранее упоминал, теперь подтверждает

Это первый раз, когда аниме официально подтверждено как находящееся в разработке. В прошлом году в интервью Variety Кодзима лишь упомянул аниме как возможное направление для расширения вселенной Death Stranding. Тогда он обозначил, что развитие IP будет происходить в несколько этапов, начиная с сиквела игры, а затем переходя к другим медиаплатформам — фильмам, сериалам, а теперь и аниме.

Фаза два: расширение вселенной Death Stranding

«Чтобы укрепить нашу интеллектуальную собственность, мы делаем продолжение, и это будет игра», — рассказывал Кодзима в сентябре 2024 года. «А дальше — расширение на другие платформы: кино, аниме, телесериалы и т.д. Это вторая фаза. Именно к этому мы сейчас и стремимся».

Что дальше?

Подробностей о формате, студии или сроках релиза аниме пока нет. Однако с учётом участия A24 в кинопроекте, можно ожидать качественную и необычную визуализацию мира Death Stranding и в анимационном формате. Учитывая амбиции Кодзимы и его стремление экспериментировать, аниме-версия вполне может удивить даже фанатов, знакомых с оригинальной игрой.