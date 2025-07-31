Мотор от Azimut станет третьим в гамме седана, универсала и SW Cross

Компания АвтоВАЗ расширит моторную линейку для новой модели Lada Iskra. Как сообщил официальный представитель бренда порталу Quto, в 2025 году в продажу поступит версия с 1,6-литровым атмосферным двигателем, форсированным до 120 лошадиных сил. Этот мотор уже используется на кроссовере Azimut, который сам дебютирует в середине следующего года.

Новый мотор усилит позиции Lada Iskra на фоне конкурентов

На сегодняшний день Lada Iskra предлагается с двумя 1,6-литровыми двигателями: восьмиклапанным мощностью 90 л. с. и 16-клапанным на 106 л. с. Добавление 120-сильной версии существенно расширит выбор для покупателей, особенно тех, кто ищет более динамичную езду.

В пару к новому мотору планируется устанавливать либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо вариатор с клиноременным приводом. Таким образом, в техническом арсенале модели появится третья трансмиссионная конфигурация.

Azimut получит 150-сильный турбомотор и классический автомат

Ранее стало известно, что кроссовер Azimut также будет комплектоваться 1,8-литровым двигателем, мощность которого увеличена до 132 л. с. В перспективе модель получит и 150-сильный турбированный агрегат в связке с классической автоматической коробкой передач. Это должно укрепить позиции Azimut в сегменте городских кроссоверов, где он будет конкурировать с китайскими брендами.

Комплектации, цены и конкуренты Lada Iskra

Модель Lada Iskra выпускается в кузовах седан, универсал и кросс-универсал (SW Cross). Всего предусмотрено четыре комплектации. Базовая версия седана стоит 1 249 000 рублей, а самая дорогая модификация — универсал SW Cross — оценивается в 1 799 000 рублей.





Среди основных конкурентов АвтоВАЗ называет модели китайских брендов: Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, а также локализованные версии Kia — Solaris KRS (бывший Kia Rio) и Solaris KRX (бывший Kia Rio X). Универсал SW Cross, по мнению производителя, сможет конкурировать с кроссоверами Chery Tiggo 4 и Changan CS35.