Компания Honor впервые выпустит модель Ultra в линейке своих флагманских смартфонов. По данным инсайдера Digital Chat Station, модель Magic 8 Ultra станет частью серии Honor Magic 8, которая также включит стандартную и Pro-версию.

Honor Magic 8 Ultra может получить собственную камеру AiMage

Модель с приставкой Ultra обсуждалась ещё со времён серии Magic 7, но до сих пор не выходила на рынок. Теперь, по утечке с Weibo, её выход, похоже, неизбежен.

Ключевым новшеством Magic 8 Ultra станет собственная система обработки изображений под названием AiMage. Honor, по информации источников, откажется от совместных разработок камер с другими брендами и сделает ставку на собственные технологии. Новая система будет сочетать аппаратные улучшения и AI-функции обработки фото.

Согласно слухам, смартфон получит основной сенсор OmniVision LOFIC и перископическую камеру с разрешением 200 Мп. При этом Honor подтверждает, что модель не будет использовать дюймовую матрицу, но, по словам главы подразделения изображений Луо Вэя, обеспечит «невиданное ранее качество съёмки».

Смартфон оснастят чипом Snapdragon 8 Elite второго поколения

На уровне аппаратной платформы Honor Magic 8 Ultra, как ожидается, получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite второго поколения (SM8850). По другой информации, в серии Magic 8 также появятся версии с чипами MediaTek Dimensity 9500.

Луо Вэй подчеркнул, что компания делает ставку не только на ИИ, но и на «реальные» аппаратные улучшения — там, где искусственный интеллект не справляется. По его словам, цель Honor — «обойти конкурентов» в ближайшие три года за счёт технологических решений, полезных пользователю, а не погонь за дизайном.





Согласно источнику под ником Factory Manager Guan, сначала будут представлены модели Magic 8 и Magic 8 Pro, а Ultra-версия появится позднее. Официальный релиз всей серии ожидается в октябре.

Пока не раскрыты параметры аккумулятора и дисплея, однако утечки обещают серьёзные инновации в флагманском сегменте.