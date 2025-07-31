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Компания Honor впервые выпустит модель Ultra в линейке своих флагманских смартфонов. По данным инсайдера Digital Chat Station, модель Magic 8 Ultra станет частью серии Honor Magic 8, которая также включит стандартную и Pro-версию.

Honor Magic 8 Ultra может получить собственную камеру AiMage

Модель с приставкой Ultra обсуждалась ещё со времён серии Magic 7, но до сих пор не выходила на рынок. Теперь, по утечке с Weibo, её выход, похоже, неизбежен.

Ключевым новшеством Magic 8 Ultra станет собственная система обработки изображений под названием AiMage. Honor, по информации источников, откажется от совместных разработок камер с другими брендами и сделает ставку на собственные технологии. Новая система будет сочетать аппаратные улучшения и AI-функции обработки фото.

Согласно слухам, смартфон получит основной сенсор OmniVision LOFIC и перископическую камеру с разрешением 200 Мп. При этом Honor подтверждает, что модель не будет использовать дюймовую матрицу, но, по словам главы подразделения изображений Луо Вэя, обеспечит «невиданное ранее качество съёмки».

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Смартфон оснастят чипом Snapdragon 8 Elite второго поколения

На уровне аппаратной платформы Honor Magic 8 Ultra, как ожидается, получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite второго поколения (SM8850). По другой информации, в серии Magic 8 также появятся версии с чипами MediaTek Dimensity 9500.

Луо Вэй подчеркнул, что компания делает ставку не только на ИИ, но и на «реальные» аппаратные улучшения — там, где искусственный интеллект не справляется. По его словам, цель Honor — «обойти конкурентов» в ближайшие три года за счёт технологических решений, полезных пользователю, а не погонь за дизайном.


Согласно источнику под ником Factory Manager Guan, сначала будут представлены модели Magic 8 и Magic 8 Pro, а Ultra-версия появится позднее. Официальный релиз всей серии ожидается в октябре.

Пока не раскрыты параметры аккумулятора и дисплея, однако утечки обещают серьёзные инновации в флагманском сегменте.

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