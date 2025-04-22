Redragon представила свою самую лёгкую игровую мышь — King M916 Pro, весом всего 42 грамма. Новинка оформлена в аниме-стиле и вдохновлена персонажем Эйсой — фирменной «вайфу» от Redragon. Эргономичный дизайн мыши разработан с учётом естественного положения руки, чтобы уменьшить нагрузку во время долгих игровых сессий или работы.
Особенности подключения и автономность
M916 Pro поддерживает три режима подключения:
- Bluetooth,
- беспроводной 2.4 ГГц с наноприёмником,
- проводной через USB Type-C.
Встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мАч обеспечивает до 150 часов работы на одном заряде. При подключении по USB мышь может одновременно заряжаться и обеспечивать минимальную задержку отклика.
Технические характеристики и сенсор
Мышь оснащена оптическим инфракрасным сенсором PixArt PAW3395, поддерживающим пять предустановленных уровней DPI: 1000, 2000, 4000, 8000 и 26000. Через фирменное ПО DPI можно регулировать от 100 до 26000. Частота опроса настраивается от 125 Гц до 1000 Гц, обеспечивая плавное и точное отслеживание.
Программируемые кнопки и надёжность
На корпусе расположены пять программируемых кнопок, включая две боковые. В программном обеспечении можно настраивать макросы, горячие клавиши, DPI и прочие параметры. Мышь оснащена механическими переключателями Huano, рассчитанными на 50 миллионов нажатий, что обеспечивает надёжность и приятную тактильную отдачу.
Минималистичный дизайн
Устройство не оснащено RGB-подсветкой, чтобы сохранить минималистичный и лёгкий форм-фактор, ориентированный на производительность и удобство.
Цена и доступность
Redragon King M916 Pro уже доступна в продаже по цене ₹4,490