Redragon представила свою самую лёгкую игровую мышь — King M916 Pro, весом всего 42 грамма. Новинка оформлена в аниме-стиле и вдохновлена персонажем Эйсой — фирменной «вайфу» от Redragon. Эргономичный дизайн мыши разработан с учётом естественного положения руки, чтобы уменьшить нагрузку во время долгих игровых сессий или работы.

Особенности подключения и автономность

M916 Pro поддерживает три режима подключения:

Bluetooth,

беспроводной 2.4 ГГц с наноприёмником,

проводной через USB Type-C.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мАч обеспечивает до 150 часов работы на одном заряде. При подключении по USB мышь может одновременно заряжаться и обеспечивать минимальную задержку отклика.

Технические характеристики и сенсор

Мышь оснащена оптическим инфракрасным сенсором PixArt PAW3395, поддерживающим пять предустановленных уровней DPI: 1000, 2000, 4000, 8000 и 26000. Через фирменное ПО DPI можно регулировать от 100 до 26000. Частота опроса настраивается от 125 Гц до 1000 Гц, обеспечивая плавное и точное отслеживание.

Программируемые кнопки и надёжность

На корпусе расположены пять программируемых кнопок, включая две боковые. В программном обеспечении можно настраивать макросы, горячие клавиши, DPI и прочие параметры. Мышь оснащена механическими переключателями Huano, рассчитанными на 50 миллионов нажатий, что обеспечивает надёжность и приятную тактильную отдачу.

Минималистичный дизайн

Устройство не оснащено RGB-подсветкой, чтобы сохранить минималистичный и лёгкий форм-фактор, ориентированный на производительность и удобство.

Цена и доступность

Redragon King M916 Pro уже доступна в продаже по цене ₹4,490