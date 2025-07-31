Российские железные дороги внедрили функцию автоматической покупки билетов на поезда дальнего следования по заявкам, оформленным через «лист ожидания». Теперь сервис доступен не только на сайте, но и в официальном мобильном приложении РЖД.

Система сама купит билет, как только появится место

Согласно сообщению пресс-службы компании, пассажирам больше не нужно вручную отслеживать появление уведомлений и успевать оплатить билет в течение двух часов. Новый функционал позволяет указать желаемые параметры поездки и автоматически оформить покупку, как только появится подходящее место.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен оставить заявку на билеты на нужный поезд, если на него уже нет мест. В личном кабинете можно привязать банковскую карту и установить лимит стоимости билета. Когда в системе освободится место, подходящее по указанным параметрам, деньги спишутся автоматически, а билет будет оформлен без дополнительных действий со стороны пассажира.

Сервис доступен на сайте и в приложении

С начала недели «лист ожидания» стал доступен и в мобильном приложении РЖД. Это расширяет возможности сервиса и делает его удобным для большего числа пользователей.

Новая опция направлена на повышение удобства для пассажиров и оптимизацию процесса покупки билетов на популярные направления, где они часто раскупаются заранее. Теперь поездка может быть запланирована с большей уверенностью — система сама найдет свободное место и оформит билет, соответствующий заданным условиям.