Компания Microsoft представила результаты анализа, оценивающего вероятность автоматизации различных профессий с помощью искусственного интеллекта. В исследовании были выявлены профессии, наиболее подверженные замещению ИИ, а также те, где роль человека останется ключевой.

Переводчики, писатели и дата-сайентисты — в зоне риска

В список профессий с высокой степенью автоматизации попали представители интеллектуального и творческого труда. Среди них — переводчики, историки, писатели, специалисты по рекламе, математики, дата-сайентисты, веб-разработчики и даже модели. Эти профессии объединяет высокая доля задач, которые, по данным анализа, ИИ способен успешно выполнять самостоятельно.

Для оценки рисков Microsoft проанализировала 100 000 анонимизированных диалогов с Bing Copilot в США. Каждый пользовательский запрос был классифицирован по цели и фактическому действию ИИ. Затем запросы сопоставили с официальной базой трудовых задач, определив, какие виды деятельности соответствуют той или иной профессии.

На основе трёх ключевых параметров — доля покрытых задач, успешность их выполнения ИИ и широта охвата активностей — был рассчитан интегральный индекс автоматизации. Чем выше индекс, тем больше вероятность, что профессия может быть частично или полностью автоматизирована.

Механики, посудомойщики и хирурги останутся востребованными

Среди профессий, которые в обозримом будущем вряд ли будут заменены ИИ, оказались в основном представители ручного и клинического труда. К ним относятся медсёстры, хирурги, механики, монтажники, посудомойщики, бетонщики, горничные, санитары и маляры. По словам исследователей, ключевыми факторами здесь являются физическое взаимодействие с окружающей средой, необходимость в высоком уровне эмпатии, а также сложность адаптации ИИ к быстро меняющимся реальным условиям.

Авторы подчёркивают, что исследование не претендует на абсолютную точность, а скорее служит ориентиром для понимания текущих возможностей ИИ и потенциальных векторов его развития. Однако, по совокупности данных, оно позволяет оценить, какие профессиональные области могут измениться в первую очередь.



